EU vill bygga konferenshall för 3,6 miljoner euro – i smyg

Europeiska regionkommittén, som samlar borgmästare och andra lokala och regionala företrädare från EU:s medlemsländer, har lagt fram planer på en omfattande renovering av sitt huvudkontor i Bryssel.

Den totala kostnaden beräknas till 49 miljoner euro, rapporterar Politico som tagit del av interna dokument.

Ej redovisad hubb har fått uppmärksamhet

Men det som väckt starkast reaktioner är att en planerad ”konferenshubb” med 450 sittplatser – beräknad att kosta 3,6 miljoner euro – inte har redovisats i de offentliga dokumenten kring renoveringen.

Hallen skulle bland annat innehålla tolkbås, VIP-utrymmen och pressfaciliteter, och syftet uppges vara att ge institutionen oberoende från Europaparlamentets och EU-kommissionens lokaler, där plenarsessionerna i dag hålls.

En företrädare för en av EU:s fackföreningar beskriver projektet som ”en megaloman plan”, enligt Politico.

Regionkommitténs pressavdelning uppger att ledningen delat detaljerna om konferensnhallen med det interna utskottet för finansiella och administrativa frågor, och att planerna diskuterades med personalkommittén den 25 mars, samma dag som Politico kontaktade institutionen.