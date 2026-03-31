Regionkommittén planerar en totalrenovering av sitt huvudkontor i Bryssel för 49 miljoner euro. Men en del av planerna har hållits undan offentligheten. En ny konferenshall med 450 platser till en kostnad av 3,6 miljoner euro.
EU vill bygga konferenshall för 3,6 miljoner euro – i smyg
Europeiska regionkommittén, som samlar borgmästare och andra lokala och regionala företrädare från EU:s medlemsländer, har lagt fram planer på en omfattande renovering av sitt huvudkontor i Bryssel.
Den totala kostnaden beräknas till 49 miljoner euro, rapporterar Politico som tagit del av interna dokument.
Ej redovisad hubb har fått uppmärksamhet
Men det som väckt starkast reaktioner är att en planerad ”konferenshubb” med 450 sittplatser – beräknad att kosta 3,6 miljoner euro – inte har redovisats i de offentliga dokumenten kring renoveringen.
Hallen skulle bland annat innehålla tolkbås, VIP-utrymmen och pressfaciliteter, och syftet uppges vara att ge institutionen oberoende från Europaparlamentets och EU-kommissionens lokaler, där plenarsessionerna i dag hålls.
En företrädare för en av EU:s fackföreningar beskriver projektet som ”en megaloman plan”, enligt Politico.
Regionkommitténs pressavdelning uppger att ledningen delat detaljerna om konferensnhallen med det interna utskottet för finansiella och administrativa frågor, och att planerna diskuterades med personalkommittén den 25 mars, samma dag som Politico kontaktade institutionen.
Rivning och tillfälliga lokaler
Under tisdagen ska kommitténs ledning ta ställning till om man ska gå vidare med planer på att riva de två nedre våningarna och den inre gården i Bertha von Suttner-byggnaden, belägen intill Europaparlamentet.
Enligt ett strategidokument kan den nya konferenshallen generera intäkter genom uthyrning till andra EU-institutioner, till priser på upp till 1 400 euro per halvdag.
Totala intäkter och besparingar beräknas uppgå till 15,47 miljoner euro över 17 år.
Utöver renoveringskostnaden behöver institutionen hyra en tillfällig byggnad under två års byggtid till en beräknad årskostnad på 2,8 miljoner euro.
Facken har också uttryckt oro över hur utrymmena fördelas i de nya planerna, där lokala och regionala företrädare får generösa ytor medan personalens villkor stramas åt.
Koppling till toppostrid
Kontroversen kring bygget sammanfaller med en pågående maktkamp om posten som generalsekreterare. Den nuvarande generalsekreteraren Petr Blížkovský, som tillträdde i december 2019, närmar sig slutet av sitt mandat.
Enligt fackföreningsföreträdaren Cristiano Sebastiani innebär tillsättningsperioder ofta ”kampanjer och löften” som kan öppna dörren för processer som inte alltid är fullt transparenta.
Ett slutgiltigt beslut om renoveringsplanerna väntas den 5 maj.