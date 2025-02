Catella: Fastighetssektorn stark oavsett makroläge

Fastighetsmarknaden fortsätter visa tecken på stark återhämtning – med förväntad totalavkastning på mellan sju och nio procent de kommande fem åren.

Detta gäller oavsett vilket makroekonomiskt scenario som blir verklighet, menar Catellas förvaltare Arvid Lindqvist.

”Jag ser ganska positivt på fastigheter de kommande åren”, säger han till Trading Direkt.

Vikten av timing

I en omfattande analys har Catella undersökt tre makroekonomiska scenarier: ett deflations- och skuldkrisscenario, ett starkt tillväxtscenario, samt ett så kallat guldlocksscenario med två procents tillväxt och inflation.

Det anmärkningsvärda är att fastighetsmarknaden visar robust avkastning i samtliga fall.

Lindqvist betonar särskilt timing för potentiella investerare.

”Fastighetssektorn är väldigt volatil när man går in i marknaden. Går man in i rätt läge kan man få upp snittavkastningen över fem år med tre-fyra procentenheter per år”, säger han.