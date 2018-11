Fabeges anställda säljer aktier

Enligt Finansinspektionen har ledningen i fastighetsbolaget Fabege med vd Christian Hermelin sålt aktier för drygt tolv miljoner kronor vilket motsvarar drygt 106 000 aktier. Men de facto är det Fabeges vinstandelstiftelse som sålt av dessa aktier. Ordförande för stiftelsen Christian Hermelin och ledningen är registrerade insiders för stiftelsen. Stiftelsen är ett litet mini-Oktogonen à la Handelsbanken. Samtliga 180 anställda i Fabege är delägare i stiftelsen som grundades 2005.

Varje år avsätts maximalt två prisbelopp per anställd om vissa finansiella mål uppnår. För 2017 betydde det 91 000 kronor per anställd. Stiftelsen hade per den 31 oktober 1 055 925 aktier i Fabege vilket motsvarar 0,32 procent av aktiekapitalet. Varje år får de anställda ett brev om de vill behålla eller sälja sina aktier men aktierna måste ha ägts i fem år. Bolaget vill inte uppge hur många anställda som sålt aktier 2017 eller 2018. Fabege rapporterade ett långsitkigt subtansvärde på 120 kronor per aktie i tredje kvartalsrapporten. Resultatet efter skatt uppgick till 6, 265 miljarder kronor för niomånader 2018 (4,202).

Annons