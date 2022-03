Ericsson rasar drygt 10 procent

Under tisdagen informerade United States Department of Justice Ericsson om att den information lämnat kring sin internutredning beträffande händelser i Irak under perioden 2011 till 2019 inte varit tillräcklig, något som telekombolaget kommunicerade tidigt morse. Nyheten fick aktien att backa kraftigt, vid kl 9.15 med 10 procent.

Stockholmsbörsen breda OMXSPI-index ned 0,93 procent medan storbolagsindexet OMXS30 tappar 1,55 procent.

Försvarskoncernen Saab fotsätter att gå starkt och lyfter 5,8 procent. Andra vinnare var bland annat stålbolaget SSAB som stiger omkring 4 procent, gruvbolaget Boliden som är upp 3,4 procent samt Lundin Mining som stiger 2,4 procent.

Alla storbanker står i börsöppningen på minus, Handelsbanken minus 1,65, SEB minus 0,80, Nordea minus 0,62 och Swedbank på minus 1,97 procent.