Ericsson förvärvar molnkommunikationsbolaget Vonage för 6,2 miljarder dollar 

Förvärvet görs kontant till en köpeskillingen på 6,2 miljarder dollar och stödjer Ericssons expansion inom trådlösa företagslösningar samt stärker bolagets globala erbjudande. Det framgår av ett pressmeddelande.



Vonage har idag över 120 000 kunder och under de senaste tolv månaderna uppnådde bolaget en omsättning på 1,4 miljarder dollar, med en justerad ebitda-marginal på 14 procent.



"Kärnan i vår strategi är att bygga ledande mobila nätverk baserat på teknikledarskap. Detta skapar förutsättningar att bygga närvaro på företagsmarknaden. Förvärvet av Vonage innebär nästa steg för att leverera på denna strategiska prioritering. Vonage ger oss en plattform som hjälper våra kunder att skapa intäktsströmmar från investeringar i nätverken vilket gynnar utvecklare och företag", kommenterar Ericssons vd Börje Ekholm.



Affären väntas påverka Ericssons vinst per aktie och fria kassaflöde från 2024 och framåt.



Förvärvet är villkorat av ett godkännande från Vonages aktieägare samt regulatoriska godkännanden och väntas slutföras under första halvåret 2022.