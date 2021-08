Transaktionen där kapitalförvaltaren SGT Capital är köpare förväntas slutföras under fjärde kvartalet i år, enligt ett pressmeddelande.



Utimaco har under EQT:s ägo nära på tredubblat intäkterna och förväntas generera mer än 100 miljoner euro under räkenskapsåret 2022.



EQT har ägt Utimaco via sin EQT Mid Market Europe Fund.