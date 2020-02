EQT ökar intäkterna – utdelning på 2,20 kronor föreslås

Riskkapitalbolaget EQT presenterade på onsdag morgon sina siffror för det andra halvåret 2019. Intäkterna uppgick till 304 miljoner euro under de sista 6 månaderna under 2019. Detta kan jämföras med 214 miljoner euro under motsvarande period 2018. EQT:s justerade ebitda-resultat uppgick till 135 miljoner euro. Under motsvarande period förra året var motsvarande siffra 215 miljoner euro. Det förvaltade kapitalet summerades vid 2019:s slut till 39,3 miljarder euro, en ökning från 36,6 miljarder euro vid samma tidpunkt året före.

Christian Sinding, vd för EQT, kommenterar resultatet i rapporten.

– Under 2019 investerade EQT-fonderna cirka 12 miljarder euro inom de olika investeringsstrategierna. Investeringar gjordes i marknadsledande företag såsom Galderma i Schweiz, Zayo i USA, Inexio i Tyskland och Metlifecare på Nya Zeeland – samtliga i enlighet med EQT:s tematiska investeringsstrategi.

– Vi ser fram emot EQT:s fortsatta utveckling och att använda balansräkningen för att befästa vår position som en ledande global investeringsorganisation. Fokus kommer att ligga på strategier där EQT:s kärnkompetenser och möjlighet att påverka kommer till sin rätt samtidigt som vi måste skala verksamheten på ett optimalt sätt, skriver Christian Sinding i rapporten.