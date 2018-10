EQT bjuder 6 miljarder för Karo Pharma

Riskkapital EQT bjuder nästan 6 miljarder kronor för Karo Pharma, rapporterar Dagens Industri. Budet uppges vara 36,9 kronor per aktie. Aktien stängde på knappt 29,5 kronor på fredagen. Det totala värdet på budet uppgår till 5 973 miljoner kronor.

Nordnet tvingas till sparpaket på 120 miljoner kronor

Bank Nätbanken nordnet ska lösa krisen med ett sparpaket. Enligt uppgift till Dagens Industri ska 120 miljoner kronor sparas. Nordnet har även ändrat avtalsvillkoren för närmare 100 000 kunder med kapitalförsäkringar hos nätbanken. Den kund som inte aktivt protesterar kommer att få se sina aktier utlånade.

Nordnet ägs av Öhmangruppen (62,7 procent) och Nordic Capital (37,3 procent).

Asienbörserna öppnade ned

Börs Shanghai-börsen och Shenzhen-börsen öppnar svagt på måndagen, och hade strax innan 07 på måndagen sjunkit med 1,8 respektive 1,7 procent.

Det blir ingen S-regering, inte nu

Politik Enligt källor till Ekot väntas Stefan Löfven säga till talmannen i dag att han inte funnit några förutsättningar för en S-regering. Liberalerna och Centerpartiet tycks inte vara beredda att släppa Allians-samarbetet.

Bolsonaro blir president i Brasilien

Politik Högernationalisten Jair Bolsonaro valdes med över 55 procent av rösterna till Brasiliens nya president mot vänsterkandidaten Fernando Haddad.

Valet av Bolsonaro står bland annat för en förhoppning om nödvändiga ekonomiska reformer.

Dagens Industri rapporterar i en punktlista vad den nye brasilianska presidenten förväntas göra: bantade statsutgifter, minskat budgetunderskott, privatisering av statliga företag, sänkta tullar, skattereform, pensionsreform.

Brasilien tampas med ett jättelikt budgetunderskott och svag ekonomisk tillväxt. Bolsonaros huvudfråga i valet har dock varit att bekämpa korruptionen.

Storbankerna borde svettas

Bank I ett debattinlägg i Dagens Industri på måndagen går Klarnas medgrundare Sebastian Siemiatkowski till attack mot Storbankerna. “I dag tjänar bankerna i snitt 10 000 kronor om året per svensk. Det är inte tack vare en oslagbar service och tjänster i absolut framkant”, skriver Sebastian Siemiatkowski.

I stället utmanas bankerna nu av aktörer som Klarna, och de borde svettas vid tanke på den nya konkurrenssituationen.

“För medan storbankerna varit upptagna med att räkna vinstpengar har nya aktörer ostört kunnat placera en trojansk häst mitt i samhället, innehållandes finansiella produkter och tjänster som utmanar gamla strukturer", skriver han.

Nokia pekas ut i penningtvätthärva

Penningtvätt Visselblåsaren Bill Browder hat för nyhetsbyrån Bloomberg pekat ut Nokia som det företag som skulle ha tagit emot de i särklass största beloppen från Nordea i den misstänkta penningtvättskandalen. 887 miljoner kronor, enligt uppgift.

Totalt sett, uppger Bill Browder att han har bevis för att 3,7 miljarder kronor ha tvättats genom Nordea, i en härva som ska ha kopplingar till den i Danske Bank. Det rapporterar Dagens Industri.

Aros Bostad tar klivet till Nasdaq

Fastigheter Aros Bostad tar ett kliv till i sin expansion och ska nu notera sin preferensaktie på Stockholmsbörsen. Det skriver Fastighetsvärlden. Inför listningen på Nasdaqs tillväxtlista First North tar bolaget in ytterligare 25 miljoner kronor i nytt kapital genom en spridningsemission.

Aros Bostad har det senaste året emitterat preferensaktier för runt 400 miljoner kronor till ett tiotal ägare, där LMK Industri är störst.

Första handelsdag är satt till 19 november, Priset för preferensaktien är 98 kronor och bolaget erbjuder en avkastning på 8,67 procent.

Joe & The Juice på väg till börsen

Börs Enligt källor till Bloomberg News överväger Joe & The Juice ägare en börsnotering av företaget. Stockholmsbaserade Valedo och den amerikanska utköpsfirman General Atlantic ska enligt uppgifterna ha gjort vissa förberedelser inför en notering och planerar att utse finansiella rådgivare under den första delen av 2019.

Källorna uppger vidare att värderingen kan komma att uppgå till 1,5 miljarder dollar för bolaget som har sitt huvudkontor i Köpenhamn och som grundades år 2002 av vd Kaspar Basse.