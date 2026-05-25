I den pågående AI-debatten om såväl yrken som försvinner som digital omognad glömmer vi något helt avgörande: samhället bygger på att det finns människor som kan installera, reparera och underhålla våra mest kritiska system, nu och i framtiden, menar Daniel Ellison, vd, Comfortgruppen i en debattartikel.
Utbilda fler installatörer – annars stannar Sverige
DEBATT – Debatten kring AI och arbetsmarknaden handlar nästan uteslutande om vilka jobb som försvinner, specifikt inom akademi och administration. Betydligt mindre uppmärksamhet ägnas åt yrken som inte bara står emot automatisering, utan som är avgörande för samhället. Någon måste fortsätta dra elen, installera värmen och se till att vatten och ventilation fungerar.
Nobelpristagaren och AI-pionjären Geoffrey Hinton använder något oväntat the plumber som exempel för att beskriva framtidens arbetsmarknad. När många akademiska och administrativa jobb automatiseras, framhåller han rörmokare som ett svårersättligt yrke.
Det här är en debattartikel. Åsikter som framkommer är skribentens.
Unga oroar sig över AI
I Ungdomsbarometerns senaste enkät framgår det att över hälften av de svarande mellan 15 och 24 år oroar sig för att AI ska ersätta deras framtida yrke. En effekt av detta, är att fler unga nu söker sig till yrkesförberedande gymnasieprogram. Det är ett sunt tecken, men utvecklingen går för långsamt i relation till arbetsmarknadens behov.
Installatörsbranschen står inför en generationsväxling med många erfarna medarbetare som går i pension och skapar ett behov av ett högt inflöde av nya, yngre kompetenser. Statistik från Gymnasiepejlen visar tyvärr att inflödet är på tok för lågt. VVS- och fastighetsprogrammet står för endast 9 procent av de studerande i landet, trots att det har en av de högsta etableringsgraderna (62 procent) och den tredje högsta medianinkomsten
Utbilda fler installatörer
Installatörer är därför inte bara ett tryggt yrkesval, det är en förutsättning för svensk tillväxt. Elektrifieringen av samhället, omställningen till hållbara energisystem och energieffektiva byggnader kräver kompetens på plats. Det är centralt för att vi ska nå våra klimatmål, och där spelar installationsbranschen en nyckelroll
Trots detta präglas bilden av yrkesutbildningar av gamla, förlegade föreställningar. För få unga uppmuntras att välja dessa vägar, trots att de erbjuder goda karriärmöjligheter, konkurrenskraftiga löner och en tydlig koppling till samhällsnytta.
För att vända utvecklingen krävs konkreta åtgärder från såväl skola och näringsliv, som oss föräldrar:
För det första måste yrkesutbildningarna stärkas genom en förbättrad samverkan mellan utbildning och arbetsliv för att tydligare visa vilka möjligheter som finns.
För det andra måste studie- och yrkesvägledningen förändras och i högre grad utgå från samhällsutvecklingen och verkliga behov på arbetsmarknaden, inte föråldrade normer där akademisk utbildning alltid ses som det bästa valet.
För det tredje så måste vi föräldrar ompröva våra attityder. Alltför ofta förkastas yrkesutbildningar som inte tillräckligt framgångsrika karriärsval. Det kan inte bli mer fel. De föräldrar som stänger dörren till yrkesutbildningarna kommer i högre grad se sina unga stå utanför arbetsmarknaden i framtiden.
För oss i installationsbranschen är detta en akut fråga. Men även en fråga för hela samhället. När elen inte fungerar, när vatten och värme sviktar eller när ventilationen brister, då spelar det ingen roll hur avancerad vår AI är. Då behövs kompetens på plats.
Ska Sverige fortsätta växa, klara klimatomställningen och fungera i vardagen – inte minst i krissituationer – måste vi utbilda fler installatörer.
Det är inte ett alternativ. Det är en nödvändighet.
Daniel Ellison VD, Comfortgruppen