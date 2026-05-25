Utbilda fler installatörer – annars stannar Sverige

DEBATT – Debatten kring AI och arbetsmarknaden handlar nästan uteslutande om vilka jobb som försvinner, specifikt inom akademi och administration. Betydligt mindre uppmärksamhet ägnas åt yrken som inte bara står emot automatisering, utan som är avgörande för samhället. Någon måste fortsätta dra elen, installera värmen och se till att vatten och ventilation fungerar.

Nobelpristagaren och AI-pionjären Geoffrey Hinton använder något oväntat the plumber som exempel för att beskriva framtidens arbetsmarknad. När många akademiska och administrativa jobb automatiseras, framhåller han rörmokare som ett svårersättligt yrke.

Det här är en debattartikel. Åsikter som framkommer är skribentens.

I Ungdomsbarometerns senaste enkät framgår det att över hälften av de svarande mellan 15 och 24 år oroar sig för att AI ska ersätta deras framtida yrke. En effekt av detta, är att fler unga nu söker sig till yrkesförberedande gymnasieprogram. Det är ett sunt tecken, men utvecklingen går för långsamt i relation till arbetsmarknadens behov.

Installatörsbranschen står inför en generationsväxling med många erfarna medarbetare som går i pension och skapar ett behov av ett högt inflöde av nya, yngre kompetenser. Statistik från Gymnasiepejlen visar tyvärr att inflödet är på tok för lågt. VVS- och fastighetsprogrammet står för endast 9 procent av de studerande i landet, trots att det har en av de högsta etableringsgraderna (62 procent) och den tredje högsta medianinkomsten