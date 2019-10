– De entreprenörer som tar sig an en etablerad verksamhet, snarare än att bygga allt från början, kan lägga mer fokus på utveckling och förbättringar. Det skriver Alexis Kopylov, vd för DBT.

En spännande möjlighet för svenskt företagsklimat

Nuvarande läge öppnar också för en rad positiva möjligheter. Ägarskiften påverkar samhället i stort och kan leda till en spännande utveckling av många befintliga verksamheter.

Sverige står inför ett stundande generationsskifte där tusentals företag måste få nya ägare. De senaste åren har marknaden spått att närmare 100 000 svenska företag kommer att tvingas lägga ner inom tio år. Enligt Företagarna är cirka 70 000 av dessa företag både bärkraftiga och viktiga för samhället.

Samtidigt ligger den offentliga debattens fokus oftast på att öka nyföretagandet i Sverige. Detta är självfallet viktigt, men det får inte förta fokus från alla etablerade och bärkraftiga företag ute i landet varav många behöver säkra ett ägar- och generationsskifte för den vidare utvecklingen. Sverige är känt som ett av världens främsta startup-länder, men få nystartade företag klarar sig förbi mikrostadiet. Vi behöver företag som växer och kan skapa fler och nya jobb. Här spelar företagsförvärv och framgångsrika generationsskiften en viktig roll. Det är inte rimligt att låta många av våra företag gå i graven och börja om från noll.

Annons

Annons

Den allmänna föreställningen är fortfarande att generationsskifte framför allt handlar om familjeskifte. Det stämmer inte och för att bryta den illusionen och få ett lyckat generationsskifte där unga entreprenörer ser det som ett attraktivt alternativ att ta över och vidareutveckla fungerande verksamheter behöver samhället satsa på bättre rådgivning och en ökad medvetenhet. Ett utvidgat investeraravdrag och harmoniserade skatteregler vid försäljning till familjemedlemmar respektive externa köpare är en bra väg framåt. Statens uppgift bör vara att underlätta ägarskiften i företag så att de kan leva vidare och utvecklas med nya ägare och utan att mer än halva vinsten måste betalas i skatt.

Statens uppgift bör vara att underlätta ägarskiften i företag så att de kan leva vidare och utvecklas med nya ägare och utan att mer än halva vinsten måste betalas i skatt.

De entreprenörer som tar sig an en etablerad verksamhet, snarare än att bygga allt från början, kan lägga mer fokus på utveckling och förbättringar. När nya perspektiv kombineras med en stabil grund kan fler företag expandera och bli starkare. Affärsmöjligheterna ökar när företag som redan är up and running kan tas över. Det här är en spännande möjlighet för svenskt företagsklimat och i förlängningen gynnsamt för arbetsmarknaden. Detta helt enkelt inte bara en fråga för de enskilda företagarna utan påverkar även Sveriges företagslandskap.

För den enskilde entreprenören finns även andra fördelar, som att kunna ta ut lön från början i en befintlig verksamhet. Risken är också mindre vid förvärv av något lönsamt än vid start av något helt nytt.

Tyvärr råder en osäkerhet kring hela processen som behöver brytas. Både säljare och köpare lever till stor del fortfarande i tron att ägarbyten är något komplicerat och krångligt. För många företagare har dessutom själva företaget varit besparingen och det är viktigt att företagarna börjar i tid för en lyckad försäljning.

Från köpares håll är en vanlig föreställning att ett stort kapital krävs för att köpa bolag, men idag finns en mängd finansieringslösningar som konkurrerar med storbankerna och öppnar för nya möjligheter.

En ökad offentlig diskussion skulle hjälpa till att skingra felaktiga föreställningar om generationsskiften.

Alexis Kopylov

vd DBT Företagslån