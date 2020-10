En ”blue sweep” i det amerikanska valet möjliggör ett starkt avslut på börsåret

Sällan har en president så nära ett val lagt så många krokben för sig själv som Donald Trump gjort de två senaste veckorna. Det började med Trumps i flera avseenden katastrofala framträdande under den första presidentvalsdebatten. Kort därefter när det offentliggjordes att han smittades av covid-19 var presidentens respektlösa agerande mot de i hans direkta fysiska närvaro inte till hans fördel. Väl tillbaka i Vita huset gör Trump en dubbel helomvändning när han under endast ett par dagar först sätter stopp för långt gångna förhandlingar om nästa stora stimulanspaket för att därefter ändra sig igen.

Konsekvenserna blev att Biden dragit ifrån i opinionen och sammanvägningar visar att ledningen drygats ut till ungefär 9 procentenheter. Sannolikheten för att Biden kommer vinna har höjts från 55 procent till 68 procent enligt sammanvägda vadslagningsodds. Mindre känt men än så viktigt är att sannolikheten för en så kallad ”,blue sweep”, att demokraterna vinner majoritet i båda kongressens kamrar och i Vita huset, har ökat till en närmare 70/30 procent, från att ha varit mindre än 50 procent så sent som i slutet av augusti. Risken för ett mycket jämnt valresultat har alltså minskat betydligt, vilket därmed har minskat risken för långa juridiska tvister och i förlängningen en konstitutionell kris. Det möjliggör att finansmarknaderna kan kosta på sig att vara lite långsiktiga och i högre grad fokusera på vad som förvänts hända längre fram.

Demokraterna har och förväntas framöver försvara majoriteten i Representanthuset. Utvecklingen under de senaste två veckorna medför att det lutar åt att republikanerna riskerar att förlora majoriteten i senaten. Om så blir fallet slipper vi ställa oss frågan hur republikanerna kommer agera utan Trump i Vita huset: kommer republikanerna bygga vidare på den polarisering som ökat under de senaste fyra åren och sätta så många krokben som möjligt för Biden eller se vad som skulle vara det bästa för landet och släppa igenom stimulans- och återstartspaket utan alltför stora förändringar och förseningar?

Om demokraterna vinner slaget om senaten kommer det med största sannolikhet vara med endast en eller ett par platsers övervikt, vilket medför att de förslag som är längst till vänster inte kommer få stöd från tillräckligt många demokratiska senatorer. Börserna liksom långräntorna stiger ordentlig sedan början av förra veckan, trots att en ”blue sweep” skulle innebära skattehöjningar för både företag och de rikaste. Med egen majoritet i senaten skulle dock stimulanspaketen bli större och nettoeffekten skulle bli positiv.

Den drastiska förändringen i väljaropinionen under de två senaste veckorna har möjliggjort för marknaderna att börja prisa in den konjunkturella återhämtningen som förväntas ske under nästa år snabbare. Givet att större negativa nyheter om virusspridningen inte resulterar i en kraftig ökning av antalet döda kommer en ”blue sweep” sannolikt innebära att delar av den börsuppgång som jag förväntat mig skulle ske under nästa år kommer redan nu under det fjärde kvartalet.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltningschef, Coeli