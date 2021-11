Därför kan Lundin tvingas förverka 1,4 miljarder kronor

Lundin Energy hette tidigare Lundin Petroleum och har på flera sätt varit i blåsväder för sin roll i Sudan. Bolagets företrädare har dock sagt till Realtid att bolaget inte har gjort några fel i Sudan.

Åklagarna är dock av annan åsikt och nu har den förundersökning som inleddes 2010 lett till åtal. Förundersökningsprotokollet består av drygt 80 000 sidor och är därmed ett av de mest omfattande någonsin.

”Den handlar om komplicerad och svårutredd brottslighet som pågått under flera år och i ett stort geografiskt område under pågående inbördeskrig. Under utredningen utbröt ett nytt inbördeskrig varför det inte varit möjligt att resa till området. Till skillnad från brott i till exempel Rwanda, forna Jugoslavien och Syrien finns det heller inte några internationella domstolar eller utredningsmekanismer rörande Sudan, som har kunnat bistå den svenska utredningen”, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

I samband med åtalet yrkas, förutom företagsbot på 3 miljoner kronor, också förverkande från Lundin Energy AB om ett belopp av 1,4 miljarder kronor. Enligt åklagaren motsvarar det värdet av den vinst på 720 miljoner kronor som bolaget gjorde vid försäljningen av verksamheten 2003.

Då sålde Lundin Petroleum sin licensandel i Sudan, det så kallade Block 5A, till Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd. Försäljningen gav 1,2 miljarder kronor, men på grund av valutakursförluster på drygt 100 miljoner kronor blev vinsten alltså 720 miljoner.

Valutakursförlusten beror på den omvärdering av ett lån till det dotterbolag som innehade tillgången Block 5A i Sudan. Lånet avsåg finansiering av prospekteringskostnaderna och återbetalades vid försäljningen av tillgången.

Rättegången väntas pågå i 1,5 år.