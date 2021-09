Danske Bank har identifierat nya fel – kan ha kostat kunderna 50 miljoner DKK

Efter att Danske Bank under 2020 identifierade en lång rad fel i kundhantering , där banken bland annat felaktigt krävt in pengar från kunder, skapade banken i oktober en ny enhet för att påskynda arbetet med att åtgärda dessa. I samband med det pågående arbetet har nu Danske Bank upptäckt ytterligare potentiella problem relaterade till skattetjänster för kunder med depåkonton, varav ett antal som kan innebära en finansiell skada för kunden. Det framgår av ett pressmeddelande. Kunderna som drabbats är främst danska kunder med depåkonto med utländska aktier och som använt sig av Danske Banks skattetjänster avseende dubbeltaxeringen av just utländska aktier.

Danske Bank uppskattar att uppemot 6 000 kunder kan ha drabbats av dessa ytterligare fel samt att det kan ha kostat kunderna uppemot 50 miljoner danska kronor.

Peter Rostrup-Nielsen, som i oktober utsågs till chef för den nya enheten, säger i pressmeddelandet att banken arbetar med "att identifiera, informera och kompensera alla drabbade kunder så fort som möjligt".

Danske Bank står fast vid den tidigare uppskattningen om att ytterligare 10 000-15 000 kunder kommer att vara berättigade för kompensation. Potentiellt kommer 60 000-65 000 inkassokunder får sin skuld nedsatt men inte vara berättigade för kompensation.

Arbetet med att åtgärda felen kommer att pågå även under 2022.