Coinshares tar in 151 miljoner kronor inför börsnotering

Coinshares har tagit in 151 miljoner kronor via en nyemission, vilket värderar bolaget till 2 837 miljoner kronor, pre-money. Det framgår av ett pressmeddelande från företaget i det kryptobolaget även aviserar det preliminära godkännandet för notering på Nasdaq First North. Första handelsdag på Nasdaq First North beräknas bli 11 mars.

Med kontor i Jersey, Stockholm, London och New York, Coinshares förvaltade kapital uppgick till 4,56 miljarder dollar per den 19 februari.

Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Baker McKenzie legal rådgivare åt Coinshares i samband med nyemissionen.