Börshandlade fonder med inflöden på över 1 biljon dollar för första gången

Detta stora inflöde av kapital tillsammans med stigande marknader har fått de totala globala ETF-tillgångarna att värderas till cirka 9,5 biljoner dollar, vilket är mer än dubbelt så mycket som marknaden värderades till i slutet på 2018. Det skriver Wall Street Journal.



Stora delar av inflödet har gått mot amerikanska fonder med låga avgifter från bland annat Vanguard, Blackrock och State Street. Tillsammans kontrollerar de tre bolagen mer än 75 procent av alla amerikanska ETF-tillgångar.



Samtidigt har andelen aktivt förvaltade börshandlade fonder exploderat under 2021 då kapitalförvaltare velat utnyttja investerares intresse i aktiva ETF:er. Mer än hälften av alla ETF:er som lanserats i USA under året har varit aktivt förvaltade. Många av dessa är relativt små, med medel eller hög risk och tar högre avgifter än passiva fonder.



Analytiker menar att börshandlade fonder behöver mellan 50 till 100 miljoner dollar i tillgångar inom fem år för att bli lönsamma, fonder med mindre tillgångar brukar stängas ner. Av de närmare 600 ETF:erna i USA har cirka 60 procent tillgångar på mindre än 100 miljoner dollar och mer än 50 procent har under 50 miljoner dollar.