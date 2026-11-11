Yachtjätten kan säljas för miljoner – aktieägarna riskerar förlora allt

The Italian Sea Group (Tisg) i Marina di Carrara bygger lyxyachter under märkena Admiral, Tecnomar, Perini Navi och Picchiotti. Bolaget är noterat i Milano och genomgår nu en rekonstruktion under Florens tingsrätt.

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I dag hålls en förhandling i domstolen. Enligt T24 Economia väntas den bara skjuta frågan vidare till en budauktion. Förhandlingen väntas alltså inte avgöra vem som ska köpa bolaget.

Två bud på bordet

Ett av buden kommer från investmentbolaget Sri Global, som kontrolleras av Giulio Gallazzi och Bernardo Vacchi. Sri har lagt ett bindande bud på 220 miljoner euro på hela verksamheten och lovar att investera ytterligare 40 miljoner euro i en nystart.

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Konkurrenten Azimut-Benetti, en av Italiens största yachtbyggare, har bjudit 210 miljoner euro. Bolaget lämnade först utanför Tisgs turkiska varv och snickerifirman Celi, men väntas enligt T24 Economia ta med dem och justera sitt bud.

Tisgs styrelse valde Sris bud som grund för rekonstruktionsplanen. Det valdes ut bland fem bindande bud. Enligt Il Sole 24 Ore gällde några av de övriga bara varvet i La Spezia.