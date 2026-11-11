Två budgivare slåss om det krisande italienska varvet The Italian Sea Group, som bygger superyachter åt världens rikaste. Men vem som än vinner ser aktieägarna ut att bli helt utan.
Yachtjätten kan säljas för miljoner – aktieägarna riskerar förlora allt
The Italian Sea Group (Tisg) i Marina di Carrara bygger lyxyachter under märkena Admiral, Tecnomar, Perini Navi och Picchiotti. Bolaget är noterat i Milano och genomgår nu en rekonstruktion under Florens tingsrätt.
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I dag hålls en förhandling i domstolen. Enligt T24 Economia väntas den bara skjuta frågan vidare till en budauktion. Förhandlingen väntas alltså inte avgöra vem som ska köpa bolaget.
Två bud på bordet
Ett av buden kommer från investmentbolaget Sri Global, som kontrolleras av Giulio Gallazzi och Bernardo Vacchi. Sri har lagt ett bindande bud på 220 miljoner euro på hela verksamheten och lovar att investera ytterligare 40 miljoner euro i en nystart.
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Konkurrenten Azimut-Benetti, en av Italiens största yachtbyggare, har bjudit 210 miljoner euro. Bolaget lämnade först utanför Tisgs turkiska varv och snickerifirman Celi, men väntas enligt T24 Economia ta med dem och justera sitt bud.
Tisgs styrelse valde Sris bud som grund för rekonstruktionsplanen. Det valdes ut bland fem bindande bud. Enligt Il Sole 24 Ore gällde några av de övriga bara varvet i La Spezia.
Auktion inför notarie
Budgivningen sköts av domstolen via en notarie och inte av Tisg självt. Auktionen hålls troligen måndagen den 16 november. Sris bud är utgångspunkt och varje höjning måste vara minst 2,5 procent, alltså runt 5,5 miljoner euro.
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Försäljningen är dock inte beslutad, och ett högre slutpris kan förändra planen.
Fordringsägarna får en tiondel
Enligt nuvarande plan får de oprioriterade fordringsägarna omkring 10 procent av sina pengar. Andelen kan bli större om auktionen driver upp priset. Ungefär 500 anställda ska följa med till den nya ägaren.
För aktieägarna ser det sämre ut. Bolaget själv skriver att planen inte ger dem något värde alls, enligt Forbes Italia. Om domstolen godkänner planen ska Tisg sedan försättas i likvidation. Handeln i aktien stoppades den 3 november.
Den största förloraren blir grundaren Giovanni Costantino. Via sitt holdingbolag GC Holding äger han 53,6 procent av aktierna, enligt Milano Finanza.
Från expansion till kris
Under Costantino växte Tisg snabbt. År 2021 köpte bolaget det konkursade segelbåtsvarvet Perini Navi för 80 miljoner euro. Perini Navi byggde segelbåten Bayesian, som sjönk utanför Sicilien i augusti 2024. I olyckan dog bland andra den brittiske techprofilen Mike Lynch.
Krisen bröt ut i början av 2026, då kostnaderna för flera motoryachtsbyggen hade skenat. Tisg anlitade KPMG för en granskning, och i mars inledde bolaget förhandlingar under domstolens beskydd. I maj meddelade styrelsen att förlusterna hade ätit upp aktiekapitalet. Costantino lämnade vd-posten i juli men utsågs åter till vd i oktober.
Enligt Marine Industry News uppgick de förfallna skulderna i somras till omkring 270 miljoner euro, och de ökade fortfarande.
Krisen kommer samtidigt som efterfrågan på superyachter är stark. Realtid har tidigare listat världens största lyxyachter och skrivit om oligarkbåten Le Grand Bleu. Dagens PS har skrivit om Perini Navis nya segelyacht.