Antalet superyachter växer snabbare än antalet tillgängliga båtplatser i Medelhavet.
Superrika slåss om båtplatser – finansjättarna köper hamnarna
Bristen på båtplatser för världens allt större flotta av lyxyachter har gjort hamnar till en ny favorit bland de stora finansaktörerna. Det rapporterar Financial Times.
I Medelhavet, yachtindustrins globala centrum, finns omkring 400 premiumhamnar. Men att bygga nya är svårt. Regelverk, miljökrav och brist på lämpliga lägen gör att en ny hamn i regel tar fem till tio år att färdigställa, och då tillförs i snitt bara runt 300 platser, enligt konsultbolaget McKinsey.
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Samtidigt levereras omkring 6 500 nya yachter varje år. Antalet båtar längre än tolv meter beräknades förra året nå runt 210 000, att jämföra med 160 000 hamnplatser för fartyg i den storleken.
”Vi har normalt tre till fyra båtar som frågar efter en enda plats”, säger Oliver Dörschuck, vd för hamnoperatören D-Marin, till FT.
Lundins yacht visar prisutvecklingen
Prisökningen illustreras av Savannah, den 80 meter långa hybridyachten som ägdes av den svensk-kanadensiske gruvmagnaten Lukas Lundin, som avled 2022.
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Under de tio år som Josephine De Luca arbetade med yachten, bland annat som ägarens representant, ungefär fördubblades kostnaden för att lägga till i de mest eftertraktade hamnarna. Under högsommaren landade notan på omkring 3 500 euro per natt, närmare 40 000 kronor.
”Det är knapphetsprissättning. Äger man en ny 80-metersyacht vill man att den ligger i södra Frankrike”, säger hon till FT.
Femdubblat värde på sex år
D-Marin, som bland annat driver hamnen Gouvia på grekiska Korfu, är ett tydligt exempel på hur kapitalet hittat in i branschen. I somras kom riskkapitalbolaget CVC överens om att sälja bolaget till franska InfraVia, i en affär som enligt SuperyachtNews värderar hamnoperatören till drygt en miljard euro.
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CVC köpte D-Marin av turkiska Doğuş-gruppen 2020 för omkring 200 miljoner euro, enligt Forbes. Värdet har alltså ungefär femdubblats på sex år. I dag driver bolaget 28 hamnar i nio länder med över 14 300 båtplatser, varav drygt 1 000 för superyachter.
Blackstone betalade 21 gånger vinsten
Ännu större är amerikanska Safe Harbor Marinas, som Blackstones infrastrukturgren köpte förra året för 5,65 miljarder dollar. Bolaget äger 138 hamnar i USA och Puerto Rico.
Hamnar gynnas av långsiktig medvind från växande rese- och fritidskonsumtion och inflyttning till kuststäder. Så motiverade Heidi Boyd, senior managing director på Blackstone, affären.
Säljaren Sun Communities fick betalt motsvarande cirka 21 gånger Safe Harbors beräknade kassaflöde från verksamheten (FFO) för 2024 och räknade med en bokföringsvinst på omkring 1,3 miljarder dollar efter ungefär fyra års ägande, framgår av säljarens besked.
I augusti i år gick Safe Harbor vidare och kom överens om att köpa båthandlaren MarineMax för 1,5 miljarder dollar, med en premie på nästan 100 procent mot aktiekursen innan uppköpsintresset blev känt.
Från fritid till infrastruktur
McKinsey uppskattar hamnmarknaden till 15 miljarder dollar och räknar med en årlig tillväxt på runt 8 procent fram till 2030. Stigande efterfrågan, begränsat utbud, återkommande intäkter och en splittrad marknad med många familjeägda hamnar gör sektorn till ett bra exempel för private equity.
”Det håller på att göra hamnar till en infrastrukturtillgång. Så tänkte man inte för tio eller tjugo år sedan”, säger John Nery, delägare på Squircle Capital, till FT.
Boomen drivs av att allt fler blivit superrika under det senaste decenniet. Den globala flottan av superyachter, över 30 meter, växte med omkring 40 procent till 6 239 under de tio åren fram till 2025.
Eftersom det är så svårt att bygga nytt i Medelhavet flyttar nyetableringarna österut. Hongkong bygger en hamn med 500 platser för superyachter som ska öppna senast i slutet av 2028, och i Abu Dhabi uppför Aldar emiratets största yachthamn.
Utanför de etablerade stråken är alternativen fortfarande få, vilket fick en oligarkkopplad superyacht att söka sig till Singapore efter Rysslands invasion av Ukraina.