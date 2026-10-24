Superrika slåss om båtplatser – finansjättarna köper hamnarna

Bristen på båtplatser för världens allt större flotta av lyxyachter har gjort hamnar till en ny favorit bland de stora finansaktörerna. Det rapporterar Financial Times.

I Medelhavet, yachtindustrins globala centrum, finns omkring 400 premiumhamnar. Men att bygga nya är svårt. Regelverk, miljökrav och brist på lämpliga lägen gör att en ny hamn i regel tar fem till tio år att färdigställa, och då tillförs i snitt bara runt 300 platser, enligt konsultbolaget McKinsey.

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Samtidigt levereras omkring 6 500 nya yachter varje år. Antalet båtar längre än tolv meter beräknades förra året nå runt 210 000, att jämföra med 160 000 hamnplatser för fartyg i den storleken.

”Vi har normalt tre till fyra båtar som frågar efter en enda plats”, säger Oliver Dörschuck, vd för hamnoperatören D-Marin, till FT.

Lundins yacht visar prisutvecklingen

Prisökningen illustreras av Savannah, den 80 meter långa hybridyachten som ägdes av den svensk-kanadensiske gruvmagnaten Lukas Lundin, som avled 2022.

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Under de tio år som Josephine De Luca arbetade med yachten, bland annat som ägarens representant, ungefär fördubblades kostnaden för att lägga till i de mest eftertraktade hamnarna. Under högsommaren landade notan på omkring 3 500 euro per natt, närmare 40 000 kronor.

”Det är knapphetsprissättning. Äger man en ny 80-metersyacht vill man att den ligger i södra Frankrike”, säger hon till FT.