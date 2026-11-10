Bensinpriset under symbolisk gräns i USA – för första gången sedan juli

Det genomsnittliga bensinpriset i USA har sjunkit under fyra dollar per gallon för första gången sedan juli.

På tisdagen låg priset på 3,98 dollar per gallon, enligt den amerikanska bilorganisationen AAA.

Nedgången innebär att bensinen blivit omkring 17 cent billigare på en vecka och nästan 39 cent billigare jämfört med för en månad sedan.

Brukar sjunka under hösten

Prisfallet kommer efter en period med kraftigt stigande energikostnader.

Under september ökade det amerikanska bensinprisindexet med 9,1 procent, men i oktober bromsade uppgången in till 1 procent, enligt statistik från Bureau of Labor Statistics som CNBC refererar till.

Bakom den senaste nedgången ligger framför allt lägre råoljepriser och en säsongsmässig försvagning av efterfrågan.

Bensinpriserna brukar normalt sjunka under den här delen av året.

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Samtidigt har oljepriset pressats av minskad oro för konflikten i Mellanöstern. Brentoljan föll tillfälligt under 90 dollar per fat på tisdagen för första gången sedan augusti.

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