Fyra dollar per gallon är drygt tio kronor per liter bensin. Det är en gräns som många bilförare håller koll på i USA, och där har nu bensinen blivit billigare.
Bensinpriset under symbolisk gräns i USA – för första gången sedan juli
Det genomsnittliga bensinpriset i USA har sjunkit under fyra dollar per gallon för första gången sedan juli.
På tisdagen låg priset på 3,98 dollar per gallon, enligt den amerikanska bilorganisationen AAA.
Nedgången innebär att bensinen blivit omkring 17 cent billigare på en vecka och nästan 39 cent billigare jämfört med för en månad sedan.
Brukar sjunka under hösten
Prisfallet kommer efter en period med kraftigt stigande energikostnader.
Under september ökade det amerikanska bensinprisindexet med 9,1 procent, men i oktober bromsade uppgången in till 1 procent, enligt statistik från Bureau of Labor Statistics som CNBC refererar till.
Bakom den senaste nedgången ligger framför allt lägre råoljepriser och en säsongsmässig försvagning av efterfrågan.
Bensinpriserna brukar normalt sjunka under den här delen av året.
Samtidigt har oljepriset pressats av minskad oro för konflikten i Mellanöstern. Brentoljan föll tillfälligt under 90 dollar per fat på tisdagen för första gången sedan augusti.
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Förhoppningar om avslutad konflikt
Nedgången följde på uttalanden från USA:s president Donald Trump som väckt förhoppningar om ett slut på den nära nio månader långa konflikten mellan USA och Iran, enligt The Guardian.
Även återhämtade oljeleveranser från Persiska viken har bidragit till att minska oron för utbudet.
Enligt banken ING har den regionala råexporten återhämtat sig till omkring 80–85 procent av nivåerna före kriget, inklusive leveranser via pipelines.
Utvecklingen kan bidra till att dämpa inflationstrycket i USA.
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Kan få långvariga effekter
Energipriserna steg med 0,7 procent i oktober, en betydligt långsammare ökning än i september då uppgången var 5,2 procent.
Samtidigt varnar Federal Reserve-ledamoten Christopher Waller för att energichocker kan få mer långvariga effekter på inflationen än före pandemin.
Han framhåller att energipriserna fortfarande ligger på höga nivåer jämfört med årets början.
Den fortsatta inflationseffekten beror enligt Waller på hur länge de lägre prisnivåerna håller i sig.
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