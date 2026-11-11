Konkurrensverket kan inte utesluta att Bonnier Books köp av ljud- och e-bokstjänsten Nextory skadar konkurrensen. Nu inleds en särskild undersökning, och senast i mars ska myndigheten avgöra om affären får gå igenom eller ska förbjudas.
Bonniers köp av Nextory hotas – Konkurrensverket kan sätta stopp
Det var på tisdagen som Konkurrensverket meddelade att myndigheten går vidare till en så kallad särskild undersökning av Bonnier Books förvärv av Nextory.
Enligt Konkurrensverkets inledande utredning går det inte att utesluta att affären kan hämma en effektiv konkurrens. Därför krävs mer utredning och en analys av vilka effekter sammanslagningen kan få innan myndigheten tar slutlig ställning.
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Konkurrensverket har nu ytterligare 90 arbetsdagar på sig. Senast den 24 mars 2027 ska beslut fattas om affären ska lämnas utan åtgärd eller förbjudas.
Två av de största under samma tak
Bonnier Books anmälde förvärvet till Konkurrensverket den 6 oktober, drygt en månad efter att affären offentliggjordes den 1 september. Bonnier köper samtliga aktier i Nextory. Affären är en kontantaffär, och parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.
Bonnier Books äger redan Bookbeat, en av Nextorys närmaste konkurrenter. Bookbeat har över 1,2 miljoner betalande användare på tio marknader och intäkter på omkring 1,7 miljarder kronor. Nextory, som grundades 2015, erbjuder i dag mer än 1,4 miljoner titlar och finns också på tio europeiska marknader.
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Konkurrensverket pekar i sitt beslut på en viktig skillnad mellan bolagen. Bonnier Books är vertikalt integrerat med både bokförlag och strömningstjänst, medan Nextory saknar egen förlagsverksamhet.
”Vi har byggt Nextory till en betydande och lönsam verksamhet. Tillsammans skapar vi en mycket konkurrenskraftig kombination med goda förutsättningar att framgångsrikt fortsätta växa på en marknad där storlek blir allt viktigare”, sa Shadi Bitar, vd och grundare av Nextory, i samband med affären.
Förläggare slog larm direkt
Affären fick kritik från delar av förlagsbranschen redan när den blev känd. Pelle Andersson, förläggare på Ordfront, varnade för att mindre förlag missgynnas.
”Konkurrensen är ju helt satt ur spel”, sa han till Dagens industri.
Nextory klagade själv på samma struktur
Det finns en ironi i affären. I december 2022 anmälde Nextory marknadsledaren Storytel till Konkurrensverket. Nextory menade att villkoren för att få tillgång till Storytels katalog var oskäliga och bland annat krävde en orimligt hög garantisumma. Storytel äger, precis som Bonnier, både förlag och strömningstjänst.
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Konkurrensverket lade ned utredningen i december 2023, bland annat eftersom Storytel hade ändrat sitt beteende. Om köpet godkänns hamnar Nextory nu själv i en sådan vertikalt integrerad koncern.
Inte första gången för Bonnier
Det är inte första gången Bonnierkoncernen får Konkurrensverket emot sig vid ett köp av en digital plattform. När Bonnier och TABM köpte magasintjänsten fanns farhågor om att Bonnier skulle kunna gynna sina egna titlar och stänga ute konkurrerande förlag.
Då undvek Bonnier en särskild undersökning genom ett frivilligt åtagande. Bonnier lovade att under sju år behandla förlagen på plattformen konkurrensneutralt och att inte använda andra förlags data på ett otillbörligt sätt. Åtagandet förenades med ett vite på 150 miljoner kronor.
Den här gången har Bonnier inte lyckats stoppa en fördjupad granskning i första fasen. Förvärvet är ett av flera digitala drag i en koncern som omorganiseras och i allt högre grad satsar på streaming.