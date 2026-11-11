Bonniers köp av Nextory hotas – Konkurrensverket kan sätta stopp

Det var på tisdagen som Konkurrensverket meddelade att myndigheten går vidare till en så kallad särskild undersökning av Bonnier Books förvärv av Nextory.

Enligt Konkurrensverkets inledande utredning går det inte att utesluta att affären kan hämma en effektiv konkurrens. Därför krävs mer utredning och en analys av vilka effekter sammanslagningen kan få innan myndigheten tar slutlig ställning.

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Konkurrensverket har nu ytterligare 90 arbetsdagar på sig. Senast den 24 mars 2027 ska beslut fattas om affären ska lämnas utan åtgärd eller förbjudas.

Två av de största under samma tak

Bonnier Books anmälde förvärvet till Konkurrensverket den 6 oktober, drygt en månad efter att affären offentliggjordes den 1 september. Bonnier köper samtliga aktier i Nextory. Affären är en kontantaffär, och parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Bonnier Books äger redan Bookbeat, en av Nextorys närmaste konkurrenter. Bookbeat har över 1,2 miljoner betalande användare på tio marknader och intäkter på omkring 1,7 miljarder kronor. Nextory, som grundades 2015, erbjuder i dag mer än 1,4 miljoner titlar och finns också på tio europeiska marknader.

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Konkurrensverket pekar i sitt beslut på en viktig skillnad mellan bolagen. Bonnier Books är vertikalt integrerat med både bokförlag och strömningstjänst, medan Nextory saknar egen förlagsverksamhet.

”Vi har byggt Nextory till en betydande och lönsam verksamhet. Tillsammans skapar vi en mycket konkurrenskraftig kombination med goda förutsättningar att framgångsrikt fortsätta växa på en marknad där storlek blir allt viktigare”, sa Shadi Bitar, vd och grundare av Nextory, i samband med affären.