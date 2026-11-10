Efter hotet: Ny undervattenskabel ska dras mellan Storbritannien och Norge

Storbritannien ställer sig bakom planerna på en ny undervattenskabel för datatrafik mellan Shetlandsöarna och Norge.

Satsningen ska stärka den digitala infrastrukturen och minska sårbarheten för utländska angrepp mot kritiska kommunikationsnät.

Det brittiska telekombolaget VodafoneThree, landets största mobiloperatör, leder en genomförbarhetsstudie för den föreslagna digitala förbindelsen.

Första på 25 år

Studien ska identifiera möjliga kabelsträckningar mellan Shetlandsöarna och Norge samt lämpliga landningspunkter på den norska västkusten, skriver Financial Times.

Enligt en inledande analys från konsultföretaget WPI Strategy skulle kabeln kunna skapa betydande ekonomiska värden genom förbättrad uppkoppling för näringslivet, offentlig sektor, försvaret och datacenter.

Det skulle också bli den första nya direkta undervattensförbindelsen för datatrafik mellan Norge och Skottland på omkring 25 år.

I dag finns tre kablar i drift mellan Storbritannien och Norge, medan ytterligare en är planerad.

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