Ryssland ses som ett hot mot undervattenskablar i Europa. Nu svarar Storbritannien och Norge på det genom att planera en ny undervattenskabel mellan länderna.
Efter hotet: Ny undervattenskabel ska dras mellan Storbritannien och Norge
Storbritannien ställer sig bakom planerna på en ny undervattenskabel för datatrafik mellan Shetlandsöarna och Norge.
Satsningen ska stärka den digitala infrastrukturen och minska sårbarheten för utländska angrepp mot kritiska kommunikationsnät.
Det brittiska telekombolaget VodafoneThree, landets största mobiloperatör, leder en genomförbarhetsstudie för den föreslagna digitala förbindelsen.
Första på 25 år
Studien ska identifiera möjliga kabelsträckningar mellan Shetlandsöarna och Norge samt lämpliga landningspunkter på den norska västkusten, skriver Financial Times.
Enligt en inledande analys från konsultföretaget WPI Strategy skulle kabeln kunna skapa betydande ekonomiska värden genom förbättrad uppkoppling för näringslivet, offentlig sektor, försvaret och datacenter.
Det skulle också bli den första nya direkta undervattensförbindelsen för datatrafik mellan Norge och Skottland på omkring 25 år.
I dag finns tre kablar i drift mellan Storbritannien och Norge, medan ytterligare en är planerad.
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Ska erbjuda ett alternativ
En viktig del av projektet är att skapa alternativa kommunikationsvägar om befintliga kablar skulle skadas eller utsättas för sabotage.
Shetlandsöarna drabbades av omfattande internetavbrott förra året, vilket har aktualiserat behovet av en mer robust infrastruktur.
Den brittiska försvarsministern Wes Streeting välkomnar utredningen mot bakgrund av ett växande hot mot undervattenskablar och annan kritisk infrastruktur.
Samtidigt intensifierar Storbritannien sina militära satsningar på att skydda undervattensförbindelserna.
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Ryssland ses som ett hot
På tisdagen meddelade försvarsdepartementet en investering på 90 miljoner pund i AI-styrda undervattensdrönare och sensorer, skriver Reuters.
Programmet, som fått namnet Atlantic Net, ska övervaka Nordatlanten och upptäcka misstänkt aktivitet, bland annat från ryska ubåtar.
I april uppgav den dåvarande försvarsministern John Healey att brittiska och allierade styrkor hade följt en månadslång rysk operation där tre ubåtar kartlade kritiska undervattenskablar och pipelines i Nordatlanten.
Genomförbarhetsstudien för den nya kabeln väntas inledas nästa sommar.
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