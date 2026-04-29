Wall Street smådeppigt av stigande oljepris

Fortsatt ökande oljepriser, nya hotfulla utspel om vapenvilan med Iran samt farhågor om stigande inflation.

Följden blev smådeppiga miner på New York-börsen.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 0,6 procent medan breda S&P 500-index och tekniktunga Nasdaqs kompositindex stängde oförändrade.

Oljepriset stiger ännu mer

Detta sedan president Donald Tump talat hotfullt om vapenvilan med Iran, avvisat Teherans förslag om att öppna Hormuzsundet igen och sagt att USA:s blockad av iranska hamnar kommer fortsätta.

Inte heller centralbankens oeniga beslut att lämna styrräntan oförändrad lättade upp humöret.

Dessutom fortsätter oljepriset stiga, vilket ytterligare späder på farhågorna om stigande inflation. Ett fat Nordsjöolja klättrade 7,8 procent på onsdagen och kostar nu 120 dollar.