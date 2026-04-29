Kone köper TK Elevator för 318 miljarder – aktien backar

Det är den dyraste företagsaffären i Finlands historia och en av Europas största M&A-transaktioner hittills i år.

Kone betalar 5 miljarder euro, cirka 54,2 miljarder kronor, kontant och emitterar 270 miljoner nya aktier, värderade till 15,2 miljarder euro, cirka 164,8 miljarder kronor, till säljarna riskkapitalfonderna Advent och Cinven.

Därtill tar Kone över TK Elevators nettoskuld på 9,2 miljarder euro, cirka 99,7 miljarder kronor. Det sammanslagna bolagets gemensamma omsättning uppgår till 20,5 miljarder euro, eller 222,3 miljarder kronor per år, varav 65 procent härrör från service och modernisering.

Kone räknar med kostnadssynergier på 700 miljoner euro, cirka 7 591 miljoner kronor, per år.

VD:arna: ”Det bästa av vår historia ligger framför oss”

Kones vd Philippe Delorme, som leder det kombinerade bolaget, betonade att sammanslagningen lägger grunden för ett mer innovativt bolag med starka förutsättningar för långsiktig framgång, och att affären samtidigt accelererar Kones strategiska skift mot service och modernisering.

Så här uttalande sig TK Elevators vd Uday Yadav om affären:

”För fyra år sedan satte vi målet att bygga något genuint bra. Det 50 000 kollegor har levererat med passion, stolthet och kompetens talar för sig självt. Det bästa av vår historia ligger framför oss”.