Det finska hissbolaget Kone har idag bekräftat förvärvet av tyska konkurrenten TK Elevator i en affär värd 29,4 miljarder euro, drygt 318 miljarder kronor.
Kone köper TK Elevator för 318 miljarder – aktien backar
Det är den dyraste företagsaffären i Finlands historia och en av Europas största M&A-transaktioner hittills i år.
Kone betalar 5 miljarder euro, cirka 54,2 miljarder kronor, kontant och emitterar 270 miljoner nya aktier, värderade till 15,2 miljarder euro, cirka 164,8 miljarder kronor, till säljarna riskkapitalfonderna Advent och Cinven.
Därtill tar Kone över TK Elevators nettoskuld på 9,2 miljarder euro, cirka 99,7 miljarder kronor. Det sammanslagna bolagets gemensamma omsättning uppgår till 20,5 miljarder euro, eller 222,3 miljarder kronor per år, varav 65 procent härrör från service och modernisering.
Kone räknar med kostnadssynergier på 700 miljoner euro, cirka 7 591 miljoner kronor, per år.
VD:arna: ”Det bästa av vår historia ligger framför oss”
Kones vd Philippe Delorme, som leder det kombinerade bolaget, betonade att sammanslagningen lägger grunden för ett mer innovativt bolag med starka förutsättningar för långsiktig framgång, och att affären samtidigt accelererar Kones strategiska skift mot service och modernisering.
Så här uttalande sig TK Elevators vd Uday Yadav om affären:
”För fyra år sedan satte vi målet att bygga något genuint bra. Det 50 000 kollegor har levererat med passion, stolthet och kompetens talar för sig självt. Det bästa av vår historia ligger framför oss”.
Konkurrenter Schindler tar upp kampen
Koneaktien (KNEBV) handlades under onsdagen runt 53 euro, ned drygt 5 procent. Marknaden prisar in osäkerhet, och den är befogad.
Redan för sex år sedan lade Kone ett icke-bindande bud på TK Elevator om 17 miljarder euro, cirka 184 miljarder kronor, men drog sig tillbaka på grund av regulatoriska risker.
Schindler har redan meddelat att bolaget avser att utmana affären hos konkurrensmyndigheterna i EU, enligt RTE. Affären kräver dessutom godkännande vid en extra bolagsstämma i Kone, planerad till juni 2026. Tidigast väntas affären stängas under andra kvartalet 2027.
Vad det betyder för investerare
Om affären godkänns passerar det kombinerade bolaget amerikanska Otis, nuvarande marknadsledare, och schweiziska Schindler i storlek. Det är en massiv tillväxtmöjlighet, men riskprofilen är hög så länge EU-processen inte är avgjord.
Kone betalar över 70 procent mer nu än vad budet låg på år 2020. Marknaden är skeptisk och aktien faller på nyheten trots imponerande synergiutsikter. Schindlers beslut att gå till strid signalerar att EU-processen kan bli utdragen och kräva avyttringar.
Läs även: Deepfake-bluffen som kostar svenska sparare miljoner
Läs även: EQT stänger Asienfond för 142,5 miljarder – så påverkas aktien
På samma tema: Amazon köper Globalstar för 100 miljarder