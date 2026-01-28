28 jan. 2026

Här ligger 30 procent av svenskarnas fondpengar

Johanna Englundh
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 28 jan. 2026Publicerad: 28 jan. 2026

Sverige har en av världens mest aktiva marknader för fonder. Men bakom bredden döljer sig en kraftig koncentration: 30 procent av hela det svenska fondkapitalet är investerat i bara tio fonder.

Vad är det egentligen för fonder och hur har de presterat?

Vi reder ut det tillsammans med Johanna Englundh, redaktör på Morningstar.

Global dominans – och ett tydligt risktagande

De tio största fonderna på den svenska marknaden förvaltar tillsammans nära en tredjedel av allt fondkapital. En tydlig gemensam nämnare är att majoriteten är globalfonder.

Störst av alla är AP7 Aktiefond, som endast finns på premiepensionens fondtorg. Ensam står den för omkring 15 procent av hela den svenska fondförmögenheten.

”Det är en enorm fond. Hälften av de tio största fonderna är på något sätt kopplade till AP7”, säger Johanna Englundh.

Men listans näst största fond, exklusive AP7, sticker ut rejält.

”Det är en teknikfond – Swedbank Robur Technology. Det säger väldigt mycket om den svenska fondmarknaden. Svenskar är inte bara aktietunga, utan också beredda att ta branschspecifik risk, vilket är ovanligt i ett internationellt perspektiv.”

På tredje plats kommer AP7 Räntefond, vilket ger en viss balans – men helhetsbilden är tydlig: svenska sparare är riskvilliga.

Så gick det för fondjättarna 2025

Trots den höga koncentrationen finns det inga tydliga tecken på att spararna blivit förlorare. Tvärtom.

”I genomsnitt presterade de tio största fonderna bättre än Morningstars Sverigeindex, och även bättre än vårt globala index räknat i kronor”, säger Englundh.

Valutaeffekten blev dock helt avgörande under 2025. Den svaga dollarn och den starkare kronan påverkade många global- och teknikfonder negativt i svenska kronor.

”Teknikfonden är ett bra exempel. I kronor slutade den året svagt negativt. Men räknat i dollar var avkastningen över 17 procent. Det visar hur stor skillnad valutautvecklingen kan göra.”

Totalt var åtta av tio av de största fonderna på plus under året.

Sverigevikt gav fördel

Ett tydligt mönster bland vinnarna var en högre exponering mot Sverige.

”De globala fonder som haft en övervikt mot svenska aktier var de som presterade allra bäst. Det gynnade svenska sparare i ett år där utländska innehav tyngdes av valutaeffekter”, säger Englundh.

Höga betyg – men ingen garanti

Morningstars välkända stjärnbetyg visar att de stora fonderna generellt har levererat stark riskjusterad avkastning över tid.

”Nio av de tio största fonderna har fyra eller fem stjärnor. Det är ett väldigt starkt betyg och ett kvitto på att de fungerat väl historiskt”, säger Englundh.

Men hon skickar med en tydlig brasklapp:

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Sparare måste följa förvaltarbyten, förändringar i strategi och hur portföljerna utvecklas över tid särskilt i aktivt förvaltade fonder.”

Slutsats: tryggt, men inte riskfritt

Att så stor del av svenskarnas fondkapital är koncentrerat till ett fåtal fonder har hittills inte varit ett problem, snarare tvärtom. Men det kräver medvetna sparare.

”De här fonderna har gjort sitt jobb väl. Men även stora och populära fonder måste följas upp”, säger Johanna Englundh.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

