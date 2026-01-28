Här ligger 30 procent av svenskarnas fondpengar

Sverige har en av världens mest aktiva marknader för fonder. Men bakom bredden döljer sig en kraftig koncentration: 30 procent av hela det svenska fondkapitalet är investerat i bara tio fonder.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Sverige har en av världens mest aktiva marknader för fonder. Men bakom bredden döljer sig en kraftig koncentration: 30 procent av hela det svenska fondkapitalet är investerat i bara tio fonder.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Imorgon torsdag kommer inte mindre än tre av fyra svenska storbanker med sina rapporter för det fjärdekvartalet. Sektorn har varit en av börsens absolut starkaste senaste året – men vilken bankaktie ska man satsa på nu? Läs även: Swedbank har friats – men den här utredningen återstår – Realtid Tre av fyra banker har slagit …
Det nederländska chipjättens orderingång mer än fördubblade analytikernas prognoser i fjärde kvartalet. Nu pekar ASML på fortsatt stark tillväxt under 2026 drivet av AI-investeringar och minnesbrist. ASML rapporterade onsdagen orderingång på 13,2 miljarder euro (cirka 158 miljarder kronor) för fjärde kvartalet 2025. Vilket kraftigt överträffade analytikernas förväntningar på 6,32 miljarder euro, enligt CNBC. Det var …
Lunar fyller på kassan med nästan en halv miljard kronor – och siffrorna bakom affären visar hur snabbt banken växer i Norden. Den nordiska digitalbanken Lunar tar in 490 miljoner kronor i nytt kapital. Pengarna ska användas till att växa snabbare inom företagsaffären, bygga ut låneverksamheten och fortsätta expansionen i Norden, med särskilt fokus på …
Om du gillar att investera i indexfonder så är du inte ensam. Men sparformens popularitet kan också medföra nackdelar på sikt, visar ny forskning. Passiva indexfonder har länge hyllats som ett billigt och effektivt sätt att spara på börsen. Men nu visar ny forskning från Harvard University att det kan finnas risker med sparformen. Resultatet …
Paketdistributionsjätten UPS planerar att säga upp ytterligare 30 000 anställda i år som en del av nedtrappningen av samarbetet med Amazon och företagets omfattande omvandlingsplan. Nedskärningen tillkännagavs på tisdagen i samband med att UPS presenterade sitt kvartalsresultat, rapporterar CNBC. De nya uppsägningarna kommer efter att företaget eliminerade 48 000 jobb under 2025, varav 34 000 …
Vad är det egentligen för fonder och hur har de presterat?
Vi reder ut det tillsammans med Johanna Englundh, redaktör på Morningstar.
De tio största fonderna på den svenska marknaden förvaltar tillsammans nära en tredjedel av allt fondkapital. En tydlig gemensam nämnare är att majoriteten är globalfonder.
Störst av alla är AP7 Aktiefond, som endast finns på premiepensionens fondtorg. Ensam står den för omkring 15 procent av hela den svenska fondförmögenheten.
”Det är en enorm fond. Hälften av de tio största fonderna är på något sätt kopplade till AP7”, säger Johanna Englundh.
Men listans näst största fond, exklusive AP7, sticker ut rejält.
”Det är en teknikfond – Swedbank Robur Technology. Det säger väldigt mycket om den svenska fondmarknaden. Svenskar är inte bara aktietunga, utan också beredda att ta branschspecifik risk, vilket är ovanligt i ett internationellt perspektiv.”
På tredje plats kommer AP7 Räntefond, vilket ger en viss balans – men helhetsbilden är tydlig: svenska sparare är riskvilliga.
Trots den höga koncentrationen finns det inga tydliga tecken på att spararna blivit förlorare. Tvärtom.
”I genomsnitt presterade de tio största fonderna bättre än Morningstars Sverigeindex, och även bättre än vårt globala index räknat i kronor”, säger Englundh.
Valutaeffekten blev dock helt avgörande under 2025. Den svaga dollarn och den starkare kronan påverkade många global- och teknikfonder negativt i svenska kronor.
”Teknikfonden är ett bra exempel. I kronor slutade den året svagt negativt. Men räknat i dollar var avkastningen över 17 procent. Det visar hur stor skillnad valutautvecklingen kan göra.”
Totalt var åtta av tio av de största fonderna på plus under året.
Ett tydligt mönster bland vinnarna var en högre exponering mot Sverige.
”De globala fonder som haft en övervikt mot svenska aktier var de som presterade allra bäst. Det gynnade svenska sparare i ett år där utländska innehav tyngdes av valutaeffekter”, säger Englundh.
Morningstars välkända stjärnbetyg visar att de stora fonderna generellt har levererat stark riskjusterad avkastning över tid.
”Nio av de tio största fonderna har fyra eller fem stjärnor. Det är ett väldigt starkt betyg och ett kvitto på att de fungerat väl historiskt”, säger Englundh.
Men hon skickar med en tydlig brasklapp:
”Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Sparare måste följa förvaltarbyten, förändringar i strategi och hur portföljerna utvecklas över tid särskilt i aktivt förvaltade fonder.”
Att så stor del av svenskarnas fondkapital är koncentrerat till ett fåtal fonder har hittills inte varit ett problem, snarare tvärtom. Men det kräver medvetna sparare.
”De här fonderna har gjort sitt jobb väl. Men även stora och populära fonder måste följas upp”, säger Johanna Englundh.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.