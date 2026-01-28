Här ligger 30 procent av svenskarnas fondpengar

Vad är det egentligen för fonder och hur har de presterat?

Vi reder ut det tillsammans med Johanna Englundh, redaktör på Morningstar.

Global dominans – och ett tydligt risktagande

De tio största fonderna på den svenska marknaden förvaltar tillsammans nära en tredjedel av allt fondkapital. En tydlig gemensam nämnare är att majoriteten är globalfonder.

Störst av alla är AP7 Aktiefond, som endast finns på premiepensionens fondtorg. Ensam står den för omkring 15 procent av hela den svenska fondförmögenheten.

”Det är en enorm fond. Hälften av de tio största fonderna är på något sätt kopplade till AP7”, säger Johanna Englundh.

Men listans näst största fond, exklusive AP7, sticker ut rejält.

”Det är en teknikfond – Swedbank Robur Technology. Det säger väldigt mycket om den svenska fondmarknaden. Svenskar är inte bara aktietunga, utan också beredda att ta branschspecifik risk, vilket är ovanligt i ett internationellt perspektiv.”

På tredje plats kommer AP7 Räntefond, vilket ger en viss balans – men helhetsbilden är tydlig: svenska sparare är riskvilliga.