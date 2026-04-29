USA hotas både av inflation och av svaga arbetsmarknadssiffror. Det gör att Fed tvingas göra en avvägning i kvällens räntebesked.
Feds räntebesked: Marknaden tror på kompromiss
Federal Reserve väntas lämna styrräntan oförändrad vid dagens räntebesked.
Men det är ändå ett dramatiskt läge, där osäkerheten kring inflation och geopolitik fortsatt är hög.
Dessutom går en era går mot sitt slut, då Jerome Powell håller vad som sannolikt blir hans sista presskonferens som centralbankschef.
Tror på oförändrad ränta
Marknadens förväntningar pekar tydligt mot att man håller räntan stilla idag, skriver Yahoo Finance.
Bakgrunden är en komplex ekonomisk situation där inflationen visserligen har dämpats från tidigare toppar, men fortfarande ligger över centralbankens mål.
Samtidigt har konflikten i Mellanöstern bidragit till stigande energipriser, vilket skapat ny osäkerhet kring prisutvecklingen framöver.
De senaste inflationssiffrorna visar att högre bränslepriser har drivit upp den totala inflationen, medan den underliggande inflationen utvecklats mer stabilt.
Svår avvägning
Det gör att centralbanken står inför en svår avvägning mellan att hålla tillbaka inflationen och att inte bromsa ekonomin för kraftigt.
Arbetsmarknaden fortsätter samtidigt att visa styrka, vilket minskar behovet av snabba räntesänkningar.
Konsumtionen hålls uppe, inte minst av hushåll med högre inkomster, och investeringarna ligger kvar på en relativt hög nivå.
Tillsammans bidrar detta till att ekonomin uppvisar en viss motståndskraft trots det osäkra läget.
Flera bedömare menar att centralbanken nu intar en mer avvaktande hållning, där fokus ligger på att analysera hur olika faktorer – som energipriser, handelspolitik och geopolitik – påverkar inflationen över tid.
Ny chef tar över
Risken är att upprepade tillfälliga prisökningar i praktiken blir mer varaktiga och därmed svårare att hantera.
Mot denna bakgrund har förväntningarna på räntesänkningar under året skjutits fram. I stället växer bilden av att räntan kan komma att ligga still under en längre period.
För att en sänkning ska bli aktuell krävs sannolikt både en tydligare nedgång i inflationen och tecken på en svagare arbetsmarknad.
Samtidigt närmar sig ett ledarskifte. Kevin Warsh väntas ta över som ny Fed-chef inom kort, vilket ytterligare bidrar till att dagens besked ses som en övergångspunkt snarare än början på en ny policyfas.
