Feds räntebesked: Marknaden tror på kompromiss

Federal Reserve väntas lämna styrräntan oförändrad vid dagens räntebesked.

Men det är ändå ett dramatiskt läge, där osäkerheten kring inflation och geopolitik fortsatt är hög.

Dessutom går en era går mot sitt slut, då Jerome Powell håller vad som sannolikt blir hans sista presskonferens som centralbankschef.

Tror på oförändrad ränta

Marknadens förväntningar pekar tydligt mot att man håller räntan stilla idag, skriver Yahoo Finance.

Bakgrunden är en komplex ekonomisk situation där inflationen visserligen har dämpats från tidigare toppar, men fortfarande ligger över centralbankens mål.

Samtidigt har konflikten i Mellanöstern bidragit till stigande energipriser, vilket skapat ny osäkerhet kring prisutvecklingen framöver.

De senaste inflationssiffrorna visar att högre bränslepriser har drivit upp den totala inflationen, medan den underliggande inflationen utvecklats mer stabilt.