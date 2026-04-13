Wallenberg räddar Stegra – blir största ägare

Enligt uppgifter blir Wallenbergsfären och deras investerarkonsortium den dominerande ägaren i Stegra efter att ha tagit på sig cirka hälften av den nya finansieringsrundan, motsvarande 7–8 miljarder kronor, det rapporterar Dagens industri.

De väntas också ta över ordförandeposten i bolaget.

Riskkapitalbolaget Altor, som enligt Di initierade kontakten med Wallenbergsfären, väntas behålla sin andraplats i ägarlistan.

Frigör kapital

Utöver det nya kapitalet släpper långivarna loss nära 10 miljarder kronor i redan avtalade lån som legat frysta sedan årsskiftet. Totalt får Stegra därmed tillgång till omkring 25 miljarder kronor för att färdigställa stålverket i Boden.

En person med insyn i processen beskriver affären för Di som mer än bara en investering och menar att Wallenbergarnas inträde innebär att Stegra aldrig kommer att tillåtas gå i konkurs.