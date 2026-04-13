Familjen Wallenberg går in som största ägare i det krisande gröna stålbolaget Stegra. Räddningspaketet landar på 15 miljarder kronor.
Wallenberg räddar Stegra – blir största ägare
Enligt uppgifter blir Wallenbergsfären och deras investerarkonsortium den dominerande ägaren i Stegra efter att ha tagit på sig cirka hälften av den nya finansieringsrundan, motsvarande 7–8 miljarder kronor, det rapporterar Dagens industri.
De väntas också ta över ordförandeposten i bolaget.
Riskkapitalbolaget Altor, som enligt Di initierade kontakten med Wallenbergsfären, väntas behålla sin andraplats i ägarlistan.
Frigör kapital
Utöver det nya kapitalet släpper långivarna loss nära 10 miljarder kronor i redan avtalade lån som legat frysta sedan årsskiftet. Totalt får Stegra därmed tillgång till omkring 25 miljarder kronor för att färdigställa stålverket i Boden.
En person med insyn i processen beskriver affären för Di som mer än bara en investering och menar att Wallenbergarnas inträde innebär att Stegra aldrig kommer att tillåtas gå i konkurs.
Lång väg med oroligheter
Bakgrunden till räddningspaketet är dramatisk.
I februari framkom att bolaget var skyldig entreprenörer hundratals miljoner kronor i obetalda fakturor för arbete vid stålverket i Boden.
Flera aktörer hade inte fått betalt sedan hösten 2025, vilket lett till att antalet arbetare på platsen successivt minskade. Den största underleverantören GRK pausade sina åtaganden redan i slutet av förra året.
Stora exponeringar i pensionsfonderna
Krisen har också fått konsekvenser för pensionsspararna. Närmare 3,4 miljarder kronor i pensionsmedel är exponerade mot Stegra, via bland andra AMF och AP-fonderna.
Ossi Pesämaa, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, har varnat för att pensionskapital riskerar att användas som verktyg i politiska omställningsambitioner snarare än att skapa trygg avkastning.
Han drog paralleller till Northvolt, där pensionssparare förlorade 5,8 miljarder kronor.
Investmentbolaget Kinnevik valde i sin kvartalsrapport att skriva ned värdet på sitt Stegra-innehav med 49 procent, från 1,3 miljarder till cirka 650 miljoner kronor.
Kinneviks avgående vd Georgi Ganev uppgav för Di att nedskrivningen speglade osäkerheten kring finansieringsrundan och den eventuella utspädningen.
Grundaren Harald Mix, som startade projektet genom investmentbolaget Vargas, väntas bli kraftigt utspädd och ska enligt uppgifter inte ha varit delaktig i att forma den nya ägarstrukturen.