Pensionsmiljarder hotas – Stegra är utan pengar

Tunga pensionsaktörer bland ägarna

Bland de största ägarna finns AMF, som med 5,91 procent motsvarar runt två miljarder kronor. Även AP2 och AP4 har betydande exponering via klimatfonden Just Climate. Deras gemensamma investering uppgår till 612 miljoner kronor. Utöver det har AP2 gjort en direktinvestering på ytterligare 742 miljoner.

Samtidigt har projektet redan förbrukat cirka 72 miljarder kronor, och enligt Pesämaa krävs minst tio miljarder till för att säkra den fortsatta finansieringen.

”Det är inget finansiellt hälsotecken. Stegra måste akut säkra ny finansiering, annars återstår i praktiken bara att ansöka om konkurs”, säger han i en intervju med FinansWatch.

Leverantörer backar – nyckelpersoner lämnar

Situationen förvärras av att flera stora underleverantörer nu klassar Stegra som ett finansiellt högriskprojekt. Något som Realtid tidigare skrev om senast i December.

Den största underleverantören, GRK, pausade sina åtaganden i slutet av förra året och har hittills inte återupptagit arbetet, trots löften om nya förhandlingar.

Samtidigt uppges bolaget kämpa med hundratals miljoner kronor i obetalda fakturor, och flera centrala personer har lämnat organisationen. Bland dem finns finanschefen Otto Gernandt och en av projektets mest erfarna vätgasforskare.

”Akut kostnadskris, likviditetskris, största leverantören har tagit ut manskap, bolaget ligger efter med betalningar och nyckelpersoner hoppar av. Det är tydliga varningssignaler. Vissa insiders tvivlar till och med på att stålverket överhuvudtaget kommer att bli verklighet”, säger Pesämaa.

Pensionsfonderna öppnar ändå för mer kapital

Trots den snabbt försämrade situationen utesluter varken AMF eller AP-fonderna att tillföra ytterligare kapital. AP2:s avgående vd Eva Halvarsson uttryckte så sent som förra veckan att hon fortfarande ser stor potential i projektet.

AMF, som ägs av LO och Svenskt Näringsliv, står fast vid att Stegra ingår i bolagets högriskportfölj och att ytterligare kapitaltillskott därför inte är uteslutet.

Samtidigt finns risken att spararnas förtroende för pensionsystemet förbrukas.



“Det har ju varit flera såna här uppmärksammade händelser. Många kan nog få en känsla av att pensionsfonderna gör dåliga affärer”, säger nationalekonomen Anders Anderson enligt News55.

”Riskerar att bli en bricka i ett politiskt spel”

Pesämaa varnar för att pensionskapitalet riskerar att användas som ett verktyg i den politiska ambitionen att driva på den gröna omställningen, snarare än att skapa trygg avkastning för spararna.

Han drar paralleller till Northvolt, där pensionssparare förlorade 5,8 miljarder kronor.

”Jag tvivlar på att spararna eller LO-medlemmar ser det som deras uppgift att agera riskkapital i fler industripolitiska experiment”, säger han.

