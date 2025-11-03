Med en aktiemarknad som bara pekat uppåt menar skeptiker att Wall Street är i en bubbla som snart kan spricka. Men även de mest avancerade verktygen har svårt att förutsäga framtiden, visar en genomgång.
Wall Street-bubblan tros spricka – men ingen vet när
Flera av världens mest inflytelserika bankchefer och investerare varnar för att värderingarna på många tillgångar i USA är så höga att det handlar om en bubbla.
Men även om många tror att det kommer en korrigering – eller en krasch, som det ofta kallas – är det svårare att veta när det sker.
Även de mest avancerade modellerna har svårt att förutse när nästa större nedgång inträffar, skriver The Economist.
Har gått upp och ner
De amerikanska aktiemarknaderna har nått rekordnivåer, med värderingar som historiskt bara överträffats under it-boomen runt millennieskiftet.
Även obligationsmarknaden uppvisar tecken på överhettning.
Ränteskillnaden mellan företagsobligationer och amerikanska statsobligationer är den lägsta på mer än två decennier, vilket signalerar att investerare tar allt mindre betalt för risk.
Till och med guld, vanligtvis betraktat som en trygg hamn, har uppvisat stora prisrörelser under hösten, skriver Yahoo Finance.
Svåra att förutse
Investerarnas oro handlar inte bara om höga värderingar utan om volatiliteten, marknadens tendens att snabbt skifta mellan stabila och turbulenta perioder.
Under långa faser rör sig priserna måttligt, för att sedan plötsligt kasta sig kraftigt upp eller ner.
Dessa skiften är centrala för att förstå marknadskrascher men samtidigt nästan omöjliga att förutse.
De flesta aktörer förlitar sig på modeller som utgår från att morgondagens rörelser liknar dagens.
Fungerar inte under turbulens
Metoden fungerar väl i lugna marknadslägen men gör sämre ifrån sig vid kraftiga omslag, då volatiliteten plötsligt stiger.
Därför försöker många komplettera med mer avancerade verktyg – ofta baserade på maskininlärning – som väger in makroekonomiska faktorer som BNP-tillväxt, inflation och bolagsvinster.
Trots stora investeringar i data och algoritmer har få hedgefonder lyckats skapa modeller som pålitligt förutsäger större korrektioner.
Kan missa tecknen
De kan identifiera sårbarheter, men inte tidpunkten för en utlösande händelse som en finanskris eller ett oväntat politiskt beslut.
När osäkerheten ökar söker vissa handlare efter tidiga varningssignaler i marknaden. Sammantaget råder bred enighet om att tillgångspriserna är höga och att risken för en korrigering ökar.
Men även med avancerad teknik och sofistikerade modeller är tajmingen för nästa börsfall något som marknaden sannolikt inte kommer att se förrän det redan är ett faktum, menar The Economist.
