Europas krisland vädrar morgonluft efter oväntade siffror

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Kaoset i det franska parlamentet tycks inte påverka landets tillväxt. Frankrikes tredje kvartal blev nämligen klart bättre än vad analytiker trodde.

Med politisk turbulens och larm om dåliga statsfinanser var de flesta bedömare pessimistiska inför tillväxtsiffrorna under Frankrikes tredje kvartal.

Men landets ekonomi växte oväntat snabbt under den perioden och noterade den starkaste tillväxten sedan 2023, trots fortsatt politisk turbulens i landet.

Enligt den nationella statistikmyndigheten Insee ökade BNP med 0,5 procent, jämfört med 0,3 procent under det föregående kvartalet, skriver Bloomberg.

Mer export

Utfallet överträffade tydligt analytikernas förväntningar och dämpade oron för att den politiska osäkerheten skulle tynga tillväxten.

Tillväxten drevs främst av ökad export och förbättrad inhemsk efterfrågan.

Frankrike har bland annat haft stora strider över hur framtidens pensioner ska betalas. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).

Särskilt exporten av flyg- och kemiprodukter bidrog till uppgången, samtidigt som investeringarna i näringslivet steg med 0,9 procent – den kraftigaste ökningen på över två år.

Konsumtionen ökade marginellt med 0,1 procent, medan hushållens utgifter i september steg med 0,3 procent, något bättre än väntat.

Växte knappt

Den positiva utvecklingen i Frankrike sticker ut i ett annars blandat europeiskt konjunkturläge.

Belgien och Österrike rapporterade blygsamma uppgångar, medan ekonomier som Irland, Finland och Litauen krympte.

Sammanlagt visar data att eurozonen växte med 0,2 procent under kvartalet, något bättre än vad analytikerna trodde, skriver Financial Times.

Siffrorna publicerades samtidigt som Europeiska centralbanken väntas lämna styrräntan oförändrad på 2 procent, med inflationen under kontroll men tillväxtutsikterna fortsatt svaga.

Tufft för ny premiärminister

Enligt bedömare kan räntan förbli oförändrad under en längre tid, då effekten av ytterligare lättnader bedöms vara begränsad.

Den franska tillväxten kommer dock mot en bakgrund av ökad politisk och finansiell osäkerhet.

Premiärminister Sébastien Lecornu kämpar för att hålla samman en splittrad nationalförsamling och stabilisera statsfinanserna, efter att två tidigare regeringschefer tvingats bort.

Riskerar att bli kortvarigt

Kreditvärderingsinstitut har på senare tid sänkt Frankrikes betyg, samtidigt som statens upplåningskostnader har stigit.

Trots dessa risker fortsätter näringslivet att investera och exportera i hög takt.

Bedömare menar dock att den starka tillväxten kan bli kortvarig, då effekterna av det politiska läget väntas tynga ekonomin mot årets slut.

En mer varaktig återhämtning tros ske först 2026, när finanspolitiken lättar och handelsutsikterna förbättras.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

