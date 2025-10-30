Europas krisland vädrar morgonluft efter oväntade siffror

Med politisk turbulens och larm om dåliga statsfinanser var de flesta bedömare pessimistiska inför tillväxtsiffrorna under Frankrikes tredje kvartal.

Men landets ekonomi växte oväntat snabbt under den perioden och noterade den starkaste tillväxten sedan 2023, trots fortsatt politisk turbulens i landet.

Enligt den nationella statistikmyndigheten Insee ökade BNP med 0,5 procent, jämfört med 0,3 procent under det föregående kvartalet, skriver Bloomberg.

Mer export

Utfallet överträffade tydligt analytikernas förväntningar och dämpade oron för att den politiska osäkerheten skulle tynga tillväxten.

Tillväxten drevs främst av ökad export och förbättrad inhemsk efterfrågan.

Frankrike har bland annat haft stora strider över hur framtidens pensioner ska betalas. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).

Särskilt exporten av flyg- och kemiprodukter bidrog till uppgången, samtidigt som investeringarna i näringslivet steg med 0,9 procent – den kraftigaste ökningen på över två år.

Konsumtionen ökade marginellt med 0,1 procent, medan hushållens utgifter i september steg med 0,3 procent, något bättre än väntat.