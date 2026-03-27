Det har blivit riskabelt att dricka alkohol på offentliga tillställningar i Kina. Det får efterfrågan på vin att sjunka till botten.
Vinmarknaden störtdyker – efter Kinas festförbud
En politisk kampanj i Kina har skakat den globala vinindustrin och lett till kraftigt fallande efterfrågan.
Bakom utvecklingen står ingen mindre än president Xi Jinping.
Hans åtstramningspolitik och restriktioner mot alkohol vid statliga tillställningar har fått långtgående konsekvenser.
Vill helst inte dricka alkohol
Beslutet att förbjuda alkohol vid regerings- och partievenemang, som infördes i maj, har snabbt förändrat konsumtionsmönstren.
Tjänstemän undviker nu helt alkohol av rädsla för disciplinära åtgärder, vilket har slagit hårt mot en marknad som tidigare drevs av affärsmiddagar och officiella banketter, skriver Wall Street Journal.
Effekterna märks globalt. Vinproducenter i regioner som Bordeaux och Australien rapporterar om kraftigt minskad export.
Företag som Treasury Wine Estates har tvingats hantera stora överskott av vin i kinesiska lager, samtidigt som europeiska aktörer som Pernod Ricard och Diageo ser tydliga nedgångar i försäljningen.
”Torkat ut helt”
Kinas vinimport har minskat stadigt och ligger nu långt under toppnivåerna från slutet av 2010-talet.
”Vi har sett marknaden torka ut helt”, säger Tim McMullen, ägare till Borambola Wines i delstaten New South Wales i Australien.
Nedgången förstärks av en svagare ekonomi och en fastighetskris som gjort många konsumenter mer återhållsamma.
Vin inte trendigt
Lyxprodukter som importerade viner prioriteras bort, särskilt bland yngre generationer som inte längre ser vin som trendigt.
Under 2000-talet växte Kina till en av världens viktigaste vinmarknader. Internationella producenter investerade stort, och kinesiska köpare förvärvade vingårdar utomlands.
Men utvecklingen har vänt. I dag tvingas odlare minska produktionen, lämna druvor oskördade och i vissa fall rycka upp vinrankor för att minska kostnaderna.
Kämpar med lönsamheten
Även inhemska producenter påverkas. Mindre vingårdar i Kina kämpar med lönsamheten när efterfrågan faller.
För många aktörer handlar det nu om att hitta nya marknader eller anpassa sig till förändrade konsumtionsvanor.
Utvecklingen speglar en bredare förändring i Kinas ekonomiska och politiska klimat, där kontroll och återhållsamhet prioriteras framför tidigare konsumtionsdriven tillväxt, menar experter.
