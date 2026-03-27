Vinmarknaden störtdyker – efter Kinas festförbud

En politisk kampanj i Kina har skakat den globala vinindustrin och lett till kraftigt fallande efterfrågan.

Bakom utvecklingen står ingen mindre än president Xi Jinping.

Hans åtstramningspolitik och restriktioner mot alkohol vid statliga tillställningar har fått långtgående konsekvenser.

Vill helst inte dricka alkohol

Beslutet att förbjuda alkohol vid regerings- och partievenemang, som infördes i maj, har snabbt förändrat konsumtionsmönstren.

Tjänstemän undviker nu helt alkohol av rädsla för disciplinära åtgärder, vilket har slagit hårt mot en marknad som tidigare drevs av affärsmiddagar och officiella banketter, skriver Wall Street Journal.

Effekterna märks globalt. Vinproducenter i regioner som Bordeaux och Australien rapporterar om kraftigt minskad export.

Företag som Treasury Wine Estates har tvingats hantera stora överskott av vin i kinesiska lager, samtidigt som europeiska aktörer som Pernod Ricard och Diageo ser tydliga nedgångar i försäljningen.