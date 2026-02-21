Global vinkonsumtion sjunker när människor äter fler måltider ensamma. Men lyxsegmentet trotsar trenden
Fallande vinförsäljning speglar ett allt ensammare samhälle
Vinbranschen befinner sig i kris. Global vinproduktion föll 2024 till sin lägsta nivå sedan 1961, men problemet handlar inte främst om väder eller missväxt.
Det verkliga bekymret är att allt färre människor dricker vin överhuvudtaget ,en utveckling som enligt experter speglar djupare förändringar i hur vi lever våra liv.
Missa inte: Från vodka till vin – Sverige är nya vinlandet. Realtid
Alkoholkonsumtionen har minskat i de flesta OECD-länder under det senaste decenniet, men vin har drabbats särskilt hårt.
Fransmännen dricker idag ungefär hälften så mycket vin som på 1970-talet, och i Storbritannien har konsumtionen per person fallit med 14 procent sedan millennieskiftet. I Kina, som för tio år sedan var en viktig tillväxtmarknad, har vinkonsumtionen rasat, rapporterar The Economist.
I Sverige har vinkonsumtionen ökat de senaste 50 åren, samtidigt som annan alkoholkonsumtion minskat. Från 2006 till 2024 ökade vindrickande från 2,95 liter per person till 3,47 liter, visar en rapport från Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk.
Ensamhet förändrar dryckesvanor
Vad som skiljer vin från öl och sprit är dess sociala karaktär. Undersökningar i både Storbritannien och USA visar att vin är förstahandsvalet vid middagar med vänner, särskilt bland kvinnor.
Medan öl dominerar vid större tillställningar och står för mest berusningsdrickande, föredrar människor att njuta av vin långsamt tillsammans med mat.
Men just de vanor som byggde upp vinboomen håller på att försvinna. Andelen ensamhushåll världen över förväntas öka från 28 procent 2018 till 35 procent 2050, enligt FN:s prognoser.
Läs även: Allt du vill veta om champagne – men aldrig vågat fråga om. Realtid
I USA åt nästan 25 procent av vuxna varje måltid ensamma en given dag 2023, jämfört med 17 procent tjugo år tidigare. Bland personer under 30 år har andelen nästan fördubblats.
Forskare vid University of Southampton beskriver utvecklingen som en del av en bredare social upplösning.
Sedan pandemin har studenter blivit påtagligt mer solitära, och allt färre unga anmäler sig till lagsporter.
”Det finns en frånkoppling i samhället. Att leva tillsammans eroderar”, konstaterar Marion Demossier, antropolog vid universitetet, enligt The Economist.
Ensamhetens ekonomiska pris
Konsekvenserna sträcker sig långt bortom vinglasen.
Ungefär en av sex människor världen över upplever ensamhet, enligt Världshälsoorganisationen WHO. I 22 europeiska länder föll andelen som sa sig ”aldrig vara ensamma” från 59 procent 2018 till 51 procent 2022.
Missa inte: Köttätare lever längre än vegetarianer enligt ny studie. Dagens PS
Ensamhetens samhällskostnader är betydande.
En spansk tankesmedja uppskattar att ensamhetsrelaterade sjukvårdskostnader och produktivitetsförluster kostar Spanien 14 miljarder euro årligen, motsvarande 1,17 procent av BNP.
I USA beräknas kostnaden uppgå till uppemot en halv biljon dollar, enligt Euractiv.
”Fakta är obestridliga: ensamhet och social isolering är stora folkhälsoutmaningar som måste åtgärdas nu”, fastslog WHO i en rapport förra året.
Lyxvin trotsar trenden
Mitt i nedgången finns dock ett ljus för vissa producenter.
Medan försäljningen av vin under 60 dollar per flaska sjönk med 17 procent det senaste året, växte försäljningen av flaskor över 200 dollar med 14 procent i värde och 10 procent i volym, enligt data från WineBusiness Analytics och Sovos ShipCompliant som The Drinks Business refererar till.
Läs även: Han har provat 17 000 champagner och chockat vineliten i London. Dagens PS
I det absoluta toppskiktet ökade försäljningen av ultralyxviner med priser över 10 000 dollar per flaska med hela 28 procent.
”Det är lätt att prissätta ett Napa-vin till 300 dollar eller mer per flaska, men det betyder inte att någon kommer vilja ha det”, säger David Pearson, ordförande vid Joseph Phelps Vineyards, till The Drinks Business.
”De viner som säljer bra vid den prisnivån har förtjänat sina sporrar”.
Branschbedömare ser tecken på att det värsta kan vara över. Silicon Valley Banks vinexpert Rob McMillan skriver i sin årliga rapport att trots alla motvindar ”är vi övertygade om att det värsta av nedgången ligger bakom oss”.
Frågan är dock om framgångarna i lyxsegmentet signalerar bättre tider för hela branschen, eller om vinets framtid i allt högre grad vilar på en liten grupp superrika samlare med närmast obegränsade resurser.