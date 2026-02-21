Fallande vinförsäljning speglar ett allt ensammare samhälle

Vinbranschen befinner sig i kris. Global vinproduktion föll 2024 till sin lägsta nivå sedan 1961, men problemet handlar inte främst om väder eller missväxt.

Det verkliga bekymret är att allt färre människor dricker vin överhuvudtaget ,en utveckling som enligt experter speglar djupare förändringar i hur vi lever våra liv.

Alkoholkonsumtionen har minskat i de flesta OECD-länder under det senaste decenniet, men vin har drabbats särskilt hårt.

Fransmännen dricker idag ungefär hälften så mycket vin som på 1970-talet, och i Storbritannien har konsumtionen per person fallit med 14 procent sedan millennieskiftet. I Kina, som för tio år sedan var en viktig tillväxtmarknad, har vinkonsumtionen rasat, rapporterar The Economist.

I Sverige har vinkonsumtionen ökat de senaste 50 åren, samtidigt som annan alkoholkonsumtion minskat. Från 2006 till 2024 ökade vindrickande från 2,95 liter per person till 3,47 liter, visar en rapport från Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk.

Ensamhet förändrar dryckesvanor

Vad som skiljer vin från öl och sprit är dess sociala karaktär. Undersökningar i både Storbritannien och USA visar att vin är förstahandsvalet vid middagar med vänner, särskilt bland kvinnor.

Medan öl dominerar vid större tillställningar och står för mest berusningsdrickande, föredrar människor att njuta av vin långsamt tillsammans med mat.

Men just de vanor som byggde upp vinboomen håller på att försvinna. Andelen ensamhushåll världen över förväntas öka från 28 procent 2018 till 35 procent 2050, enligt FN:s prognoser.

I USA åt nästan 25 procent av vuxna varje måltid ensamma en given dag 2023, jämfört med 17 procent tjugo år tidigare. Bland personer under 30 år har andelen nästan fördubblats.

Forskare vid University of Southampton beskriver utvecklingen som en del av en bredare social upplösning.

Sedan pandemin har studenter blivit påtagligt mer solitära, och allt färre unga anmäler sig till lagsporter.

”Det finns en frånkoppling i samhället. Att leva tillsammans eroderar”, konstaterar Marion Demossier, antropolog vid universitetet, enligt The Economist.