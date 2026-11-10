Hedgefondtopp lämnar efter 20 år – tar över statlig investeringsfond

Karen Karniol-Tambour lämnar hedgefondjätten Bridgewater Associates efter 20 år.

Hon blir i stället vd för Kanadas nya statliga investeringsfond Canada Strong Fund, som är en central del av premiärminister Mark Carneys ekonomiska satsning.

Utnämningen presenterades av Mark Carney på måndagen.

Första vd:n på posten

Karen Karniol-Tambour blir därmed den första vd för fonden, som lanserades i april med ett initialt kapital på 25 miljarder kanadensiska dollar, skriver Reuters.

Fonden ska investera i större kanadensiska företag och infrastrukturprojekt. Verksamheten ska bedrivas fristående från regeringen och styras av en egen styrelse.

Enligt planerna ska den etableras som ett självständigt statligt bolag.

Under en övergångsperiod kommer fonden att verka som ett helägt dotterbolag till Canada Development Investment Corporation, som fungerar som finansiell och kommersiell rådgivare åt den kanadensiska staten.

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