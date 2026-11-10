Som investeringschef på Bridgewater är Karen Karniol-Tambour van vid att förfoga över stora summor pengar. Men nu får hon ansvara över statliga medel i Kanada.
Hedgefondtopp lämnar efter 20 år – tar över statlig investeringsfond
Karen Karniol-Tambour lämnar hedgefondjätten Bridgewater Associates efter 20 år.
Hon blir i stället vd för Kanadas nya statliga investeringsfond Canada Strong Fund, som är en central del av premiärminister Mark Carneys ekonomiska satsning.
Utnämningen presenterades av Mark Carney på måndagen.
Första vd:n på posten
Karen Karniol-Tambour blir därmed den första vd för fonden, som lanserades i april med ett initialt kapital på 25 miljarder kanadensiska dollar, skriver Reuters.
Fonden ska investera i större kanadensiska företag och infrastrukturprojekt. Verksamheten ska bedrivas fristående från regeringen och styras av en egen styrelse.
Enligt planerna ska den etableras som ett självständigt statligt bolag.
Under en övergångsperiod kommer fonden att verka som ett helägt dotterbolag till Canada Development Investment Corporation, som fungerar som finansiell och kommersiell rådgivare åt den kanadensiska staten.
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Förvaltar över 100 miljarder dollar
En annan del av satsningen är att erbjuda investeringsprodukter till privatpersoner.
Ambitionen är att ge vanliga kanadensare tillgång till investeringar som traditionellt främst varit tillgängliga för institutionella investerare.
Karniol-Tambour började på Bridgewater 2006. År 2021 utsågs hon till medinvesteringschef med ansvar för hållbarhetsfrågor och 2023 blev hon en av hedgefondens två högsta investeringschefer.
Bridgewater förvaltar omkring 102 miljarder dollar och är en av världens största hedgefondförvaltare, enligt Reuters.
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Lång erfarenhet
Under senare år har bolaget breddat sina investeringsstrategier, bland annat genom att lansera en fond som använder artificiell intelligens för att fatta investeringsbeslut.
Med rekryteringen får Kanada en chef med lång erfarenhet av internationell kapitalförvaltning.
Samtidigt innebär utnämningen ett betydande chefsbyte för Bridgewater, där Karniol-Tambour har haft en central roll i bolagets investeringsverksamhet.
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