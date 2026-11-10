Den stora miljardaffären mellan Deutsche Börse och Allfunds väcker nu EU:s intresse. I en enkät till kunder och rivaler är svenska fonder ett av ämnena.
EU granskar miljardaffär – svenska fonder nämns i konkurrensutredningen
EU-kommissionens konkurrensmyndigheter har vänt sig till kunder och konkurrenter till Deutsche Börse och Allfunds med en ekät.
Orsaken är att undersöka konsekvenserna av den tyska börsoperatörens planerade miljardförvärv av den nederländska fondplattformen.
Affären, som presenterades i januari, är värderad till 5,35 miljarder euro, motsvarande omkring 60 miljarder kronor.
Ställer frågor om affärens effekter
EU-kommissionen undersöker bland annat om sammanslagningen kan öka investeringarna i europeiska fonder och förbättra kapitalflödena till företag inom unionen.
I en enkät på 134 sidor, som Reuters tagit del av, ställer myndigheten frågor om affärens möjliga effekter på konkurrensen.
Bland annat vill kommissionen veta om det finns realistiska alternativ till de båda bolagens tjänster och om sammanslagningen kan leda till högre avgifter för kunderna.
Företagen har också fått svara på om affären kan bidra till fler gränsöverskridande investeringar inom Europa.
Svenska fonder nämns i enkäten
Ett exempel som lyfts fram är om spanska investerare i större utsträckning skulle kunna placera kapital i svenska fonder.
En annan fråga gäller om en utökad distribution av europeiska investeringsfonder internationellt kan öka kapitalflödena till europeiska företag.
Det handlar bland annat om så kallade Ucits-fonder, en fondstruktur som gör det möjligt att marknadsföra och sälja investeringsfonder över nationsgränserna inom EU.
Svaren kan ligga till grund för kommissionens beslut om affären ska godkännas utan villkor, godkännas med särskilda krav eller bli föremål för en mer omfattande konkurrensutredning.
Största affären i bolagets historia
EU-kommissionen väntas fatta ett första beslut senast den 27 november.
Deutsche Börse har beskrivit förvärvet som en central del av strategin att bygga en ledande europeisk aktör inom finansiell marknadsinfrastruktur.
Bolagets vd Stephan Leithner har tidigare framhållit att en sammanslagning skulle förbättra servicen till kunderna och stärka utvecklingen av fondmarknaden i Europa och globalt.
För Deutsche Börse är affären den största i bolagets historia.
Läs mer: Viktminskningsläkemedel kopplas till synförlust – myndighet kräver varningstext. Realtid