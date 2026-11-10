EU granskar miljardaffär – svenska fonder nämns i konkurrensutredningen

EU-kommissionens konkurrensmyndigheter har vänt sig till kunder och konkurrenter till Deutsche Börse och Allfunds med en ekät.

Orsaken är att undersöka konsekvenserna av den tyska börsoperatörens planerade miljardförvärv av den nederländska fondplattformen.

Affären, som presenterades i januari, är värderad till 5,35 miljarder euro, motsvarande omkring 60 miljarder kronor.

Ställer frågor om affärens effekter

EU-kommissionen undersöker bland annat om sammanslagningen kan öka investeringarna i europeiska fonder och förbättra kapitalflödena till företag inom unionen.

I en enkät på 134 sidor, som Reuters tagit del av, ställer myndigheten frågor om affärens möjliga effekter på konkurrensen.

Bland annat vill kommissionen veta om det finns realistiska alternativ till de båda bolagens tjänster och om sammanslagningen kan leda till högre avgifter för kunderna.

Företagen har också fått svara på om affären kan bidra till fler gränsöverskridande investeringar inom Europa.