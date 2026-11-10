AI-bolagens vinster har blivit ett hett samtalsämne. För Goldman Sachs råder det ingen tvekan om att Anthropic kommer att dra in slanter.
Goldman Sachs enorma prognos: 6 000 miljarder i intäkter för Anthropic
AI-bolaget Anthropic väntas nå intäkter på över 600 miljarder dollar, runt sex miljarder kronor, år 2030.
Det är en prognos från investmentbanken Goldman Sachs, som leder arbetet med bolagets planerade börsnotering.
Enligt bankens beräkningar väntas Anthropics intäkter uppgå till omkring 52 miljarder dollar i år.
En enorm ökning
Därefter väntas de stiga till 136 miljarder dollar 2027 och 442 miljarder dollar 2029, för att sedan överstiga 600 miljarder dollar året därpå, skriver Financial Times.
Det skulle innebära en mer än 130-faldig ökning jämfört med bolagets intäkter på 4,6 miljarder dollar under 2025.
Prognoserna har presenterats för en potentiell investerare i samband med att Anthropic inlett marknadsföringen av sin börsnotering.
Noteringen väntas kunna dra in upp till 64 miljarder dollar och värdera bolaget till omkring 1 400 miljarder dollar i den övre delen av det angivna prisintervallet.
Läs mer: AI-uppgång i Asien – techaktierna studsar tillbaka efter oron. Realtid
Dröjer i ytterligare några år
Trots den kraftiga tillväxten dröjer det enligt Goldman Sachs till 2030 innan Anthropic väntas generera ett positivt fritt kassaflöde. Då räknar banken med ett kassaflöde på 33,6 miljarder dollar.
Anthropic har enligt bolagets handlingar åtagit sig investeringar på omkring 900 miljarder dollar i datorkapacitet under de kommande åren.
Goldman Sachs räknar med att bolagets negativa kassaflöde ökar till 65,7 miljarder dollar under 2027.
Banken bedömer samtidigt att rörelseförlusterna når sin topp på 40,4 miljarder dollar 2027. Två år senare väntas bolaget nå lönsamhet på rörelsenivå.
Läs mer: Om nio dagar noteras Anthropic – en ”listig” aktie ger grundarna all makt. Dagens PS
Har en annan metod
Rörelsevinsten beräknas uppgå till 65,2 miljarder dollar 2030.
Anthropic, som grundades för mindre än sex år sedan, utvecklar AI-modellen Claude.
Bolaget uppgav i handlingar som offentliggjordes på tisdagen att den årliga intäktstakten, baserad på försäljningen i oktober, hade nått 81 miljarder dollar.
Goldman Sachs prognos bygger dock på en annan beräkningsmetod än den intäktstakt som Anthropic själv redovisar.
Läs mer: Volkswagens ägare sätter ner foten: Besparingarna måste gå snabbare. Realtid