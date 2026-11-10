Goldman Sachs enorma prognos: 6 000 miljarder i intäkter för Anthropic

AI-bolaget Anthropic väntas nå intäkter på över 600 miljarder dollar, runt sex miljarder kronor, år 2030.

Det är en prognos från investmentbanken Goldman Sachs, som leder arbetet med bolagets planerade börsnotering.

Enligt bankens beräkningar väntas Anthropics intäkter uppgå till omkring 52 miljarder dollar i år.

En enorm ökning

Därefter väntas de stiga till 136 miljarder dollar 2027 och 442 miljarder dollar 2029, för att sedan överstiga 600 miljarder dollar året därpå, skriver Financial Times.

Det skulle innebära en mer än 130-faldig ökning jämfört med bolagets intäkter på 4,6 miljarder dollar under 2025.

Prognoserna har presenterats för en potentiell investerare i samband med att Anthropic inlett marknadsföringen av sin börsnotering.

Noteringen väntas kunna dra in upp till 64 miljarder dollar och värdera bolaget till omkring 1 400 miljarder dollar i den övre delen av det angivna prisintervallet.

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