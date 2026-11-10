Riskkapitalprofilerna Sophia Bendz och Susanne Najafi får sällskap av tre nordiska investerare när Nordic Angels utser årets främsta affärsänglar. Realtid kan nu avslöja vilka fem personer som sitter i juryn för Angel Prize 2026 – och har hela listan på de nominerade.
Här är stjärnjuryn som ska utse Nordens bästa affärsänglar
Den 9 december samlas delar av Nordens startup- och riskkapitalelit för Angel Prize Gala, där Nordic Angels uppmärksammar investerare som bidragit till att bygga och utveckla nya företag.
Nu kan Realtid presentera årets jury. Den består av fem investerar- och entreprenörsprofiler från Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Juryns röster kompletterar den öppna omröstningen som sker här.
Två svenska riskkapitalprofiler i juryn
De svenska representanterna är Sophia Bendz, General Partner på Cherry Ventures, och Susanne Najafi, medgrundare av riskkapitalbolaget BackingMinds.
Bendz har gjort över 40 startupinvesteringar och har tidigare byggt upp Atomicos affärsängelprogram, som hjälper personer med operativ erfarenhet från teknikbolag att bli investerare.
Najafi har själv grundat och sålt företag och investerar i dag genom BackingMinds, som söker entreprenörer och affärsmöjligheter utanför de traditionella riskkapitalnätverken.
De får sällskap av norske TC Høiseth, partner på Antler, som investerar i bolag redan från deras allra tidigaste utvecklingsskede.
Danmark representeras av Sam Eshrati, Venture Partner på identity.vc och tidigare operativ chef för startupkonferensen TechBBQ. Han är också engagerad i investeringar i bolag grundade av hbtqi-personer.
Den femte jurymedlemmen är finländska Lotta Kopra, entreprenör, investerare och styrelseledamot. Hon har bland annat varit delaktig i att ta materialteknikbolaget Spinnova till börsen.
Stordalen och AI-entreprenörer bland de nominerade
Årets nomineringar spänner från traditionella affärsänglar till grundare av miljardbolag som blivit investerare.
I kategorin International Representative, som belönar personer som hjälpt nordiska företag att expandera internationellt, återfinns bland andra Gunhild Stordalen, Kahoot-grundaren Johan Brand och Wolt-grundaren Miki Kuusi.
Även AI-entreprenören Peter Sarlin, som sålde Silo AI till AMD för 665 miljoner dollar, finns bland de nominerade.
I kategorin för företagsförvärv, Best in Class M&A, märks bland andra Petter Stordalen och Joel Hellermark, grundare av AI-bolaget Sana, som såldes till Workday i en affär värderad till 1,1 miljarder dollar.
Bland de svenska namnen finns också King-medgrundaren Sebastian Knutsson, investeraren Anna Storåkers och entreprenören Patrik Liu Tran.
Ska lyfta affärsänglarnas betydelse
Till skillnad från traditionella riskkapitalbolag investerar affärsänglar vanligtvis egna pengar, ofta i bolag som ännu inte har någon större omsättning eller etablerad verksamhet.
Men Nordic Angels vill också uppmärksamma andra insatser än själva kapitalet.
Priserna omfattar bland annat mentorskap, nätverksbyggande, internationell expansion och förmågan att hjälpa entreprenörer att ta in nytt kapital.
Vinnarna presenteras vid Angel Prize Gala den 9 december.
FAKTA: Juryn för Angel Prize 2026
- Sophia Bendz, Sverige: General Partner, Cherry Ventures. Tidigare Atomico. Har gjort över 40 startupinvesteringar.
- Susanne Najafi, Sverige: Medgrundare, BackingMinds. Entreprenör och investerare med fokus på förbisedda grundare och marknader.
- TC Høiseth, Norge: Partner, Antler. Arbetar med investeringar och kapitalanskaffning för bolag i mycket tidiga skeden.
- Sam Eshrati, Danmark: Venture Partner, identity.vc. Tidigare COO för TechBBQ och investerare med fokus på bland annat hbtqi-grundare.
- Lotta Kopra, Finland: Entreprenör, investerare och styrelseledamot. Har bland annat arbetat med Spinnovas börsnotering.
FAKTA: Samtliga nominerade till Angel Prize 2026
International Representative – internationell expansion
- Gunhild Stordalen, Norge
- Johan Brand, Norge
- Miki Kuusi, Finland
- Peter Sarlin, Finland
- Willard Ahdritz, Sverige
National Representative – nationellt engagemang
- Annika Sten Pärson, Sverige
- Caroline Berg, Sverige
- Noora Fagerström, Finland
- Stefan Rosenlund, Danmark
- Stian Rustad, Norge
Best in Class Fundraising – kapitalanskaffning
- Anna Storåkers, Sverige
- Erik Engellau-Nilsson, Sverige
- Ilkka Paananen, Finland
- Louise Lachmann, Danmark
- Neil Murray, Storbritannien/Danmark
Best in Class M&A – företagsförvärv
- Joel Hellermark, Sverige
- John Markus Lervik, Norge
- Max Junestrand, Sverige
- Petter Stordalen, Norge
- Sune Alstrup Johansen, Danmark
Most Active Angel – mest aktiva affärsängel
- Bjarke Klinge Staun, Danmark
- Kristin Odfjell, Norge
- Mikko Silventola, Finland
- Sebastian Knutsson, Sverige
- Trond Riiber Knudsen, Norge
Mentor of the Year – årets mentor
- Fredrik Jung-Abbou, Sverige
- Heini Zachariassen, Danmark
- Kremena Toshev
- Michael Wolf, Sverige
- Stefan Lindeberg, Sverige
Best in Class Networking – nätverksbyggande
- Anders Mjåset, Norge
- Camilla Andersson, Sverige
- Kim Väisänen, Finland
- Krim Talia, Estland
- Raja Skogland, Norge
Next Generation – nästa generations investerare
- Jenni Kynnös, Finland
- Lasse Smedsvig, Norge
- Maria Lindholm, Sverige
- Nima Tisdall, Danmark
- Patrik Liu Tran, Sverige
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