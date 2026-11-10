Här är stjärnjuryn som ska utse Nordens bästa affärsänglar

Den 9 december samlas delar av Nordens startup- och riskkapitalelit för Angel Prize Gala, där Nordic Angels uppmärksammar investerare som bidragit till att bygga och utveckla nya företag.

Nu kan Realtid presentera årets jury. Den består av fem investerar- och entreprenörsprofiler från Sverige, Norge, Danmark och Finland.



Juryns röster kompletterar den öppna omröstningen som sker här.

Två svenska riskkapitalprofiler i juryn

De svenska representanterna är Sophia Bendz, General Partner på Cherry Ventures, och Susanne Najafi, medgrundare av riskkapitalbolaget BackingMinds.

Bendz har gjort över 40 startupinvesteringar och har tidigare byggt upp Atomicos affärsängelprogram, som hjälper personer med operativ erfarenhet från teknikbolag att bli investerare.

Najafi har själv grundat och sålt företag och investerar i dag genom BackingMinds, som söker entreprenörer och affärsmöjligheter utanför de traditionella riskkapitalnätverken.

De får sällskap av norske TC Høiseth, partner på Antler, som investerar i bolag redan från deras allra tidigaste utvecklingsskede.

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Danmark representeras av Sam Eshrati, Venture Partner på identity.vc och tidigare operativ chef för startupkonferensen TechBBQ. Han är också engagerad i investeringar i bolag grundade av hbtqi-personer.

Den femte jurymedlemmen är finländska Lotta Kopra, entreprenör, investerare och styrelseledamot. Hon har bland annat varit delaktig i att ta materialteknikbolaget Spinnova till börsen.

Stordalen och AI-entreprenörer bland de nominerade

Årets nomineringar spänner från traditionella affärsänglar till grundare av miljardbolag som blivit investerare.

I kategorin International Representative, som belönar personer som hjälpt nordiska företag att expandera internationellt, återfinns bland andra Gunhild Stordalen, Kahoot-grundaren Johan Brand och Wolt-grundaren Miki Kuusi.

Även AI-entreprenören Peter Sarlin, som sålde Silo AI till AMD för 665 miljoner dollar, finns bland de nominerade.

I kategorin för företagsförvärv, Best in Class M&A, märks bland andra Petter Stordalen och Joel Hellermark, grundare av AI-bolaget Sana, som såldes till Workday i en affär värderad till 1,1 miljarder dollar.

Bland de svenska namnen finns också King-medgrundaren Sebastian Knutsson, investeraren Anna Storåkers och entreprenören Patrik Liu Tran.

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Ska lyfta affärsänglarnas betydelse

Till skillnad från traditionella riskkapitalbolag investerar affärsänglar vanligtvis egna pengar, ofta i bolag som ännu inte har någon större omsättning eller etablerad verksamhet.

Men Nordic Angels vill också uppmärksamma andra insatser än själva kapitalet.

Priserna omfattar bland annat mentorskap, nätverksbyggande, internationell expansion och förmågan att hjälpa entreprenörer att ta in nytt kapital.

Vinnarna presenteras vid Angel Prize Gala den 9 december.

FAKTA: Juryn för Angel Prize 2026