Volkswagens ägare sätter ner foten: Besparingarna måste gå snabbare

Porsche SE, en av Volkswagens största ägare, kräver att den tyska fordonskoncernen skyndar på arbetet med att sänka kostnaderna och förbättra lönsamheten.

Kravet kommer efter att Porsche SE redovisat en miljardförlust under årets första nio månader, till följd av nedskrivningar av sina innehav i Volkswagen och Porsche AG.

Porsche SE äger drygt 53 procent av de röstberättigade stamaktierna i Volkswagen.

Står inför flera utmaningar

Under årets första nio månader uppgick bolagets förlust efter skatt till 2,78 miljarder euro, jämfört med en vinst på 1,24 miljarder euro under motsvarande period i fjol, skriver Wall Street Journal.

Rensat för nedskrivningarna uppgick vinsten efter skatt till 930 miljoner euro, ned från 1,59 miljarder euro ett år tidigare.

Porsche SE:s styrelseordförande Hans Dieter Pötsch, som även är ordförande i Volkswagens tillsynsstyrelse, pekar på behovet av att snabbt genomföra redan beslutade besparingsåtgärder.

Volkswagen har under en längre tid kämpat med svagare efterfrågan i Kina, hårdare konkurrens, amerikanska tullar och höga produktionskostnader i Tyskland.

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