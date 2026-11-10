Volkswagen har redan tillkännagivit stora sparpaket för att anpassa kostymen efter en ny verklighet. Men ett av ägarbolagen vill att det ska gå ännu snabbare.
Volkswagens ägare sätter ner foten: Besparingarna måste gå snabbare
Porsche SE, en av Volkswagens största ägare, kräver att den tyska fordonskoncernen skyndar på arbetet med att sänka kostnaderna och förbättra lönsamheten.
Kravet kommer efter att Porsche SE redovisat en miljardförlust under årets första nio månader, till följd av nedskrivningar av sina innehav i Volkswagen och Porsche AG.
Porsche SE äger drygt 53 procent av de röstberättigade stamaktierna i Volkswagen.
Står inför flera utmaningar
Under årets första nio månader uppgick bolagets förlust efter skatt till 2,78 miljarder euro, jämfört med en vinst på 1,24 miljarder euro under motsvarande period i fjol, skriver Wall Street Journal.
Rensat för nedskrivningarna uppgick vinsten efter skatt till 930 miljoner euro, ned från 1,59 miljarder euro ett år tidigare.
Porsche SE:s styrelseordförande Hans Dieter Pötsch, som även är ordförande i Volkswagens tillsynsstyrelse, pekar på behovet av att snabbt genomföra redan beslutade besparingsåtgärder.
Volkswagen har under en längre tid kämpat med svagare efterfrågan i Kina, hårdare konkurrens, amerikanska tullar och höga produktionskostnader i Tyskland.
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Sänkte sin helårsprognos
I september sänkte koncernen sin helårsprognos för vinsten. Bolaget har också presenterat omfattande besparingsplaner.
Enligt den senaste planen ska personalstyrkan i Tyskland minska med omkring 100 000 anställda och modellutbudet halveras.
Vid utgången av september hade Volkswagen omkring 648 000 anställda globalt.
Under tredje kvartalet minskade omsättningen med 6,3 procent till 75,28 miljarder euro. Rörelseresultatet blev samtidigt en förlust på 5,86 miljarder euro.
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Försöker bredda investeringarna
Parallellt försöker Porsche SE minska sitt beroende av fordonsindustrin genom att bredda sina investeringar.
Bolaget har bland annat investerat i försvars- och rymdteknik, kvantdatorer, drönare och artificiell intelligens.
Porsche SE räknar fortfarande med ett justerat resultat efter skatt på mellan minus 500 miljoner och plus 1,5 miljarder euro för helåret.
Nettoskulden uppgick till 5,1 miljarder euro vid utgången av september.
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