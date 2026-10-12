Kan AI-utvecklingen fortsätter i lika snabb takt som nu? Det beror på om det finns tillgång till kapital, menar två vd:ar i branscher.
Vd:ar pekar ut en möjlig flaskhals i AI-boomen: Kapital
Tillgången till kapital kan bli den största begränsningen för den snabba utbyggnaden av AI-infrastruktur.
Det varnar cheferna för Intel och Broadcom för.
Den varningen kommer samtidigt som efterfrågan på datacenter, avancerade chip och annan AI-hårdvara fortsätter att överstiga utbudet.
Högre räntor gör det dyrare
Broadcoms vd Hock Tan bedömer att finansiering kan bli ett större problem än brist på halvledare, minneschip eller elektricitet.
Intel-chefen Lip-Bu Tan pekar också på kapital och stigande kapitalkostnader som centrala utmaningar för industrin, skriver CNBC.
AI-industrin har under de senaste åren investerat enorma belopp i datacenter och annan infrastruktur.
Teknikföretag, molnleverantörer och investerare bygger ut kapaciteten för att möta den snabbt växande efterfrågan på beräkningskraft från generativ AI och allt mer avancerade modeller.
Samtidigt har kostnaden för finansiering stigit. Högre räntor och obligationsräntor gör det dyrare att låna pengar till datacenter och inköp av avancerade chip.
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Tror på stark efterfrågan
Det kan bli särskilt problematiskt för projekt där investeringarna görs flera år innan de väntas ge full avkastning.
Broadcom räknar samtidigt med att flera av de fysiska flaskhalsarna inom AI-industrin gradvis kommer att minska.
Bristen på minneschip kan lätta när ny produktionskapacitet byggs ut, medan begränsningar i tillgången till halvledarproduktion också väntas minska längre fram under decenniet.
Även tillgången på elektricitet kan förbättras när nya kraft- och nätprojekt färdigställs.
Efterfrågan på AI-infrastruktur väntas däremot förbli stark under de närmaste åren. Broadcom bedömer att efterfrågan kan överstiga industrins kapacitet åtminstone fram till 2029 och möjligen längre, skriver Quartz.
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Behöver visa upp nya intäkter
Intel räknar också med fortsatt stark tillväxt under de kommande två till tre åren, bland annat till följd av ökad användning av AI-tjänster och ett växande behov av beräkningskraft.
På längre sikt är utvecklingen mer osäker. Om användningen av avancerade AI-modeller inte ökar i den takt som investerarna räknar med kan efterfrågan på datacenter och chip bromsa.
Samtidigt behöver företagen kunna visa att de omfattande AI-investeringarna faktiskt ger ekonomisk avkastning.
Högre produktivitet, nya intäkter och effektivare verksamheter blir därför avgörande för att motivera den fortsatta kapitalströmmen till sektorn.
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