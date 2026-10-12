Vd:ar pekar ut en möjlig flaskhals i AI-boomen: Kapital

Tillgången till kapital kan bli den största begränsningen för den snabba utbyggnaden av AI-infrastruktur.

Det varnar cheferna för Intel och Broadcom för.

Den varningen kommer samtidigt som efterfrågan på datacenter, avancerade chip och annan AI-hårdvara fortsätter att överstiga utbudet.

Högre räntor gör det dyrare

Broadcoms vd Hock Tan bedömer att finansiering kan bli ett större problem än brist på halvledare, minneschip eller elektricitet.

Intel-chefen Lip-Bu Tan pekar också på kapital och stigande kapitalkostnader som centrala utmaningar för industrin, skriver CNBC.

AI-industrin har under de senaste åren investerat enorma belopp i datacenter och annan infrastruktur.

Teknikföretag, molnleverantörer och investerare bygger ut kapaciteten för att möta den snabbt växande efterfrågan på beräkningskraft från generativ AI och allt mer avancerade modeller.

ANNONS

Samtidigt har kostnaden för finansiering stigit. Högre räntor och obligationsräntor gör det dyrare att låna pengar till datacenter och inköp av avancerade chip.

Läs mer: Bäst före 2029? Utgångsdatum gäckar AI-ekonomin. Realtid