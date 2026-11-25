Tre av världens största leverantörer av doftämnen har bötfällts med sammanlagt över 500 miljoner euro av EU och Storbritannien för olagligt prissamarbete.

På den andra änden fanns konsumentvarujätten Unilever.

De schweiziska bolagen Firmenich och Givaudan samt amerikanska International Flavors & Fragrances, IFF, har brutit mot konkurrensreglerna genom att utbyta känslig affärsinformation om sina leveranser till Unilever.

Samordnade på puben

Samarbetet pågick mellan mars 2019 och mars 2023, enligt EU-kommissionens utredning som Financial Times refererar till.

EU-kommissionen utfärdade böter på sammanlagt 471,9 miljoner euro. Därutöver bötfällde den brittiska konkurrensmyndigheten CMA företagen med 85 miljoner pund.

Enligt den brittiska myndigheten samordnades delar av samarbetet vid möten på pubar och restauranger i London.

Företagen använde även meddelandetjänsten WhatsApp och telefonsamtal för att dela känslig information och samordna sina svar inför kommersiella förhandlingar med Unilever.

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Kartellen omfattade även en överenskommelse om att inte försöka rekrytera personal som arbetade med Unilever-relaterade produkter hos konkurrenterna.

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