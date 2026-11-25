När Unilever skulle köpa in doftämnen erbjöd tre leverantörer snarlika priser. Det hade sin förklaring – nu bötfälls bolagen för att ha pratat ihop sig.
Leverantörer gjorde upp priserna på puben – tvingade Unilever att betala extra
Tre av världens största leverantörer av doftämnen har bötfällts med sammanlagt över 500 miljoner euro av EU och Storbritannien för olagligt prissamarbete.
På den andra änden fanns konsumentvarujätten Unilever.
De schweiziska bolagen Firmenich och Givaudan samt amerikanska International Flavors & Fragrances, IFF, har brutit mot konkurrensreglerna genom att utbyta känslig affärsinformation om sina leveranser till Unilever.
Samordnade på puben
Samarbetet pågick mellan mars 2019 och mars 2023, enligt EU-kommissionens utredning som Financial Times refererar till.
EU-kommissionen utfärdade böter på sammanlagt 471,9 miljoner euro. Därutöver bötfällde den brittiska konkurrensmyndigheten CMA företagen med 85 miljoner pund.
Enligt den brittiska myndigheten samordnades delar av samarbetet vid möten på pubar och restauranger i London.
Företagen använde även meddelandetjänsten WhatsApp och telefonsamtal för att dela känslig information och samordna sina svar inför kommersiella förhandlingar med Unilever.
Kartellen omfattade även en överenskommelse om att inte försöka rekrytera personal som arbetade med Unilever-relaterade produkter hos konkurrenterna.
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Kan ha inneburit högre priser
Firmenich fick EU-böter på 137,7 miljoner euro, Givaudan 252,4 miljoner euro och IFF 81,9 miljoner euro. Samtliga företag fick nedsatta bötesbelopp efter att ha samarbetat med myndigheternas utredningar.
Företagen tillhör de ledande globala leverantörerna av doftämnen till tillverkare av bland annat tvättmedel, tandkräm och hygienprodukter.
Enligt EU-kommissionen står de tillsammans för omkring hälften av den europeiska marknaden för doftämnen.
EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera har framhållit att kartellen kan ha inneburit högre priser för europeiska konsumenter.
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Chefer får lämna
Utredningen ledde också till konsekvenser inom företagsledningarna. Givaudans chef för divisionen Fragrance and Beauty, Maurizio Volpi, kommer att lämna sin post. Även en annan högt uppsatt medarbetare lämnar bolaget.
De tre företagen har medgett att olämpliga kontakter förekommit, men betonat att agerandet inte motsvarar deras interna värderingar och riktlinjer.
Unilever har avböjt att kommentera utredningarna, men uppger att bolaget förväntar sig att samtliga leverantörer följer gällande lagar och skyddar konfidentiell affärsinformation.
Även Tysklands Symrise ingick i den ursprungliga utredningen, men amerikanska myndigheter har avslutat sin granskning utan att konstatera något olagligt agerande.
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