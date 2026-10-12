Microsoft oroar sig för Nvidia-beroende – satsar på egna chip

Microsoft trappar upp användningen av egenutvecklade AI-chip.

Målet är att på sikt göra den egna Maia-arkitekturen till huvudlösningen för att köra företagets AI-modeller.

Satsningen ska minska beroendet av Nvidia, vars grafikprocessorer i dag dominerar AI-marknaden.

Mer kraftfulla chip

Microsoft presenterade på måndagen den tredje generationen av sitt AI-chip, Maia 300, rapporterar CNBC.

Produktion av chipet ska inledas 2027 och bolaget planerar att på sikt använda Maia-chip motsvarande flera gigawatt i sina datacenter.

Den nya generationen ska kunna ge betydligt högre kapacitet per datacenterställ, eller rack som det heter på engelska, än föregångaren Maia 200. Microsoft planerar att placera 96 Maia 300-chip i varje rack, jämfört med 48 för Maia 200.

Enligt bolaget kan det nya systemet hantera upp till sju gånger fler AI-token per rack och omkring 40 procent fler token per megawatt än motsvarande Nvidia-baserade lösningar.

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Microsoft har utvecklat egna AI-chip sedan 2023, då Maia 100 lanserades. I januari presenterades Maia 200.

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