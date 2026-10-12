Nvidia har blivit ett mycket inflytelserikt företag tack vare sina kraftfulla chip. Men Microsoft är den senaste techjätten som försöker minska beroendet av sin leverantör.
Microsoft oroar sig för Nvidia-beroende – satsar på egna chip
Microsoft trappar upp användningen av egenutvecklade AI-chip.
Målet är att på sikt göra den egna Maia-arkitekturen till huvudlösningen för att köra företagets AI-modeller.
Satsningen ska minska beroendet av Nvidia, vars grafikprocessorer i dag dominerar AI-marknaden.
Mer kraftfulla chip
Microsoft presenterade på måndagen den tredje generationen av sitt AI-chip, Maia 300, rapporterar CNBC.
Produktion av chipet ska inledas 2027 och bolaget planerar att på sikt använda Maia-chip motsvarande flera gigawatt i sina datacenter.
Den nya generationen ska kunna ge betydligt högre kapacitet per datacenterställ, eller rack som det heter på engelska, än föregångaren Maia 200. Microsoft planerar att placera 96 Maia 300-chip i varje rack, jämfört med 48 för Maia 200.
Enligt bolaget kan det nya systemet hantera upp till sju gånger fler AI-token per rack och omkring 40 procent fler token per megawatt än motsvarande Nvidia-baserade lösningar.
Microsoft har utvecklat egna AI-chip sedan 2023, då Maia 100 lanserades. I januari presenterades Maia 200.
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Stor kostnad
Företagets vd Satya Nadella uppgav senare att Maia 200 gav omkring 30 procent bättre prestanda per dollar än den senaste hårdvaran i Microsofts befintliga system och att chipet användes för OpenAI modeller.
Den ökade användningen av egen hårdvara är också ett sätt för Microsoft att få större kontroll över kostnaderna för AI-drift.
Energianvändningen är en central kostnad i datacenter, och bolaget hoppas kunna öka mängden AI-arbete som kan utföras med samma energiförbrukning.
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Fortsätter att använda Nvidia
Trots satsningen väntas Nvidia även fortsättningsvis vara en viktig leverantör till Microsoft. Bolaget använder Nvidia och AMD för bland annat träning av AI-modeller, skriver Quartz.
Analysfirman Evercore ISI bedömer att Maia kan stå för omkring 10 procent av Microsofts AI-chipinvesteringar under första kvartalet 2027.
Till skillnad från Googles och Amazons egenutvecklade AI-chip är Microsofts Maia-processorer inte tillgängliga för andra företag att hyra via molnet. Hittills har chipen endast testats och använts internt av Microsoft.
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