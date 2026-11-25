Efter en långdragen process ser Lukoils tillgångar utanför Ryssland till slut ut att vara sålda. En amerikansk miljardär blir ny ägare.
Fotbollsmiljardär köper Lukoils tillgångar – kan förändra Europas energiförsörjning
En investerargrupp ledd av den amerikanske miljardären Todd Boehly har ingått en överenskommelse om att köpa den ryska oljejätten Lukoils tillgångar utanför Ryssland.
Affären omfattar raffinaderier, produktionsanläggningar och bensinstationer i Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien.
Bakom budet står bland annat Eldridge, Todd Boehlys kapitalförvaltningsbolag, tillsammans med USA:s statliga investeringsorgan International Development Finance Corporation och det Förenade arabemiratbaserade Catena Investments.
Svensk drog tillbaka bud
Det uppger källor för CNBC.
Genom affären överförs Lukoils internationella raffinaderier och andra produktionsanläggningar i bland annat Bulgarien, Rumänien och flera afrikanska länder till den USA-ledda investerargruppen.
Även bolagets bensinstationer i USA, Europa och Asien ingår.
Tillgångarna uppges motsvara en produktionskapacitet på omkring 350 000 fat olja om dagen.
Affären kräver fortfarande ett slutligt godkännande från det amerikanska finansdepartementets sanktionsmyndighet Office of Foreign Assets Control, OFAC.
Tidigare har svensken Torbjörn Törnqvists bolag Gunvor visat intresse för tillgångarna, men han drog tillbaka sitt bud, vilket Dagens PS rapporterade om då.
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Hamnar i amerikanska händer
Överenskommelsen kan få betydelse för Europas energiförsörjning.
Genom att tillgångarna hamnar under amerikansk ledning skulle europeiska länder kunna köpa exempelvis diesel som tidigare producerats av Lukoil via den nya ägargruppen i stället för direkt från ryska intressen.
Lukoil är ett av Rysslands största privata oljebolag och har sedan invasionen av Ukraina 2022 hamnat under ett växande internationellt sanktionstryck.
Bolagets utländska verksamhet har därmed blivit en viktig fråga för både investerare och regeringar.
Todd Boehly är sedan tidigare en välkänd amerikansk investerare. Han är bland annat delägare i det engelska fotbollslaget Chelsea och har byggt upp en omfattande verksamhet inom kapitalförvaltning och investeringar genom Eldridge.
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