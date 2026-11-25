En investerargrupp ledd av den amerikanske miljardären Todd Boehly har ingått en överenskommelse om att köpa den ryska oljejätten Lukoils tillgångar utanför Ryssland.

Affären omfattar raffinaderier, produktionsanläggningar och bensinstationer i Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien.

Bakom budet står bland annat Eldridge, Todd Boehlys kapitalförvaltningsbolag, tillsammans med USA:s statliga investeringsorgan International Development Finance Corporation och det Förenade arabemiratbaserade Catena Investments.

Svensk drog tillbaka bud

Det uppger källor för CNBC.

Genom affären överförs Lukoils internationella raffinaderier och andra produktionsanläggningar i bland annat Bulgarien, Rumänien och flera afrikanska länder till den USA-ledda investerargruppen.

Även bolagets bensinstationer i USA, Europa och Asien ingår.

Tillgångarna uppges motsvara en produktionskapacitet på omkring 350 000 fat olja om dagen.

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Affären kräver fortfarande ett slutligt godkännande från det amerikanska finansdepartementets sanktionsmyndighet Office of Foreign Assets Control, OFAC.

Tidigare har svensken Torbjörn Törnqvists bolag Gunvor visat intresse för tillgångarna, men han drog tillbaka sitt bud, vilket Dagens PS rapporterade om då.

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