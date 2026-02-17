Dörren till OpenAI öppnas för småsparare

Bolag som SpaceX, OpenAI och Anthropic tillhör världens mest hajpade, men de är inte börsnoterade.

Men snart kan småsparare ändå få möjlighet att investera i dessa bolag samt flera andra omtalade privata bolag.

Det sker eftersom fonden Powerlaw Corp. har ansökt om att noteras i New York.

Köper in sig i privata bolag

Powerlaw är en del av Powerlaw Capital Group, som drivs av Akkadian Ventures i San Francisco och specialiserar sig på att köpa aktier i privata bolag från befintliga ägare, skriver Yahoo Finance.

Gruppen förvaltar över 1,2 miljarder dollar. Att köpa aktier i fonden skulle därmed ge indirekt exponering mot nämnda bolag.

Noteringen kräver godkännande från US Securities and Exchange Commission innan den kan genomföras.

Kan få en enorm värdering

Allt fler snabbväxande teknikbolag väljer att stanna kvar i privat ägo längre, vilket gör att stora delar av värdeökningen tillfaller riskkapitalbolag och insiders före en börsintroduktion.

OpenAI har exempelvis diskuterat ny finansiering som skulle kunna värdera bolaget till uppemot 830 miljarder dollar.

Powerlaw har hittills investerat 355 miljoner dollar i 18 högt värderade privata teknikbolag genom andrahandsaffärer och specialstrukturer.