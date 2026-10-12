Varningen: Xi finansierar Kinas väg till supermakt med lånade pengar

Kinas skuldsättning har ökat kraftigt under Xi Jinpings tid vid makten och skapar växande problem för världens näst största ekonomi.

Ändå fortsätter regeringen att investera stora belopp i teknik, industri och militär för att stärka landets position som global stormakt, skriver Wall Street Journal som varnar för skuldsättningen.

Kinas totala krediter till företag, hushåll och offentlig sektor översteg förra året motsvarande 300 procent av landets BNP.

Rejäl upplåning

Det är omkring 60 procentenheter högre än vid slutet av 2019. Sedan Xi blev president 2013 har skulderna ökat med mer än 43 000 miljarder dollar, enligt Bank for International Settlements.

En stor del av upplåningen har gått till investeringar som inte genererat tillräcklig efterfrågan.

Fabriker och bostäder har byggts i en takt som överstigit behovet, samtidigt som fastighetskrisen slagit hårt mot lokala ekonomier och företag.

Den kinesiska staten har framför allt låtit lokala myndigheter och deras finansieringsbolag bygga upp stora skulder.

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Många av bolagen har finansierat fastighetsprojekt och andra investeringar för att stödja den lokala ekonomin och uppfylla tillväxtmål.

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