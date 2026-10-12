2035 ska det vara slut på försäljning av nya bilar med förbränningsmotor inom EU. Men en ny överenskommelse kan skjuta upp förbudet.
EU-förbud mot bensinbilar kan luckras upp – överenskommelse nära
Frankrike och Tyskland är nära en uppgörelse om EU:s bilpolitik som kan innebära att förbränningsmotorer får säljas i större omfattning även efter 2035.
Enligt uppgifter i förhandlingarna väntas Tyskland få igenom en lättnad av EU:s planerade förbud.
Omkring 10 procent av nybilsförsäljningen skulle kunna utgöras av bilar med förbränningsmotor även efter 2035.
Kan komma mycket snart
Något krav på att dessa fordon ska använda lågkoldioxidbränslen eller särskilda material väntas inte ingå.
Frankrikes president Emmanuel Macron uppgav på måndagen att en överenskommelse mellan länderna är nära och kan vara klar inom några timmar eller dagar, skriver Financial Times.
Paris och Berlin har förhandlat sedan i somras om flera förändringar av EU:s regler för bilindustrin.
Målet är att stärka europeiska tillverkare i konkurrensen med framför allt kinesiska företag, samtidigt som EU:s klimatmål ska ligga fast.
Tyskland driver även på för att EU ska lätta på utsläppskraven för biltillverkare fram till 2030. Den delen av förhandlingarna är dock ännu inte klar.
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Tuffare konkurrens från Kina
Frankrike väntas samtidigt få stöd för nya krav på att elbilar, batterier och andra produkter som får offentliga subventioner eller omfattas av offentliga upphandlingar i större utsträckning ska vara tillverkade inom EU.
Det skulle kunna slå mot tillverkare från länder utanför unionen. Bland annat kan brittisktillverkade bilar få svårare att kvalificera sig för vissa stöd. Även produktion i länder som Turkiet kan påverkas.
Den europeiska bilindustrin har under de senaste åren utsatts för hårdare konkurrens från kinesiska tillverkare, vilket Reuters har skrivit om.
Samtidigt har europeiska bolag investerat stora summor i övergången till elbilar efter EU:s skärpta klimatkrav.
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Måste godkännas av övriga länder
EU förbereder samtidigt en kvot för import av hybridbilar från Kina. Kinesiska tillverkare har ökat exporten av hybridfordon efter att EU infört tullar på kinesiska elbilar.
En överenskommelse mellan Frankrike och Tyskland skulle inte vara slutgiltig. Förslagen måste även godkännas av övriga medlemsländer och Europaparlamentet.
Förhandlingarna väntas fortsätta under veckan. Renaults vd François Provost har bedömt att en uppgörelse kan nås inom kort.
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