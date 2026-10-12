EU-förbud mot bensinbilar kan luckras upp – överenskommelse nära

Frankrike och Tyskland är nära en uppgörelse om EU:s bilpolitik som kan innebära att förbränningsmotorer får säljas i större omfattning även efter 2035.

Enligt uppgifter i förhandlingarna väntas Tyskland få igenom en lättnad av EU:s planerade förbud.

Omkring 10 procent av nybilsförsäljningen skulle kunna utgöras av bilar med förbränningsmotor även efter 2035.

Kan komma mycket snart

Något krav på att dessa fordon ska använda lågkoldioxidbränslen eller särskilda material väntas inte ingå.

Frankrikes president Emmanuel Macron uppgav på måndagen att en överenskommelse mellan länderna är nära och kan vara klar inom några timmar eller dagar, skriver Financial Times.

Paris och Berlin har förhandlat sedan i somras om flera förändringar av EU:s regler för bilindustrin.

Målet är att stärka europeiska tillverkare i konkurrensen med framför allt kinesiska företag, samtidigt som EU:s klimatmål ska ligga fast.

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Tyskland driver även på för att EU ska lätta på utsläppskraven för biltillverkare fram till 2030. Den delen av förhandlingarna är dock ännu inte klar.

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