Världsbankschefen: Det råder ingen brist på kapital på tillväxtmarknader

Den snabbt växande efterfrågan på investeringar i artificiell intelligens bidrar till högre lånekostnader.

Men tillgången till kapital är inget större problem för tillväxtmarknaderna.

Det säger Världsbankens chef Ajay Banga i en intervju.

Går till traditionell infrastruktur

Världsbanken mobiliserade 112 miljarder dollar under förra året, omkring tre gånger så mycket som för tre år sedan, enligt Banga.

” är inte riktigt ett problem”, säger han till CNBC.

Han medger att investerare kan känna oro över finansieringsmodellerna inom AI-sektorn, bland annat när det gäller så kallad cirkulär finansiering, där bolag inom samma ekosystem finansierar varandra.

Det finns också frågor kring hur hållbara affärsmodellerna är på längre sikt.

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Men enligt Banga möter tillväxtmarknaderna inte samma tveksamhet från investerare.

Där går investeringarna i högre grad till traditionell infrastruktur, som vägar och broar, snarare än till de storskaliga AI-satsningar som präglar många utvecklade ekonomier.

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