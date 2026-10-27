Det kan bli dyrare att låna pengar när allt mer kapital går åt till AI-satsningar. Men Världsbanken tror inte att det slår särskilt hårt mot fattigare länder.
Världsbankschefen: Det råder ingen brist på kapital på tillväxtmarknader
Den snabbt växande efterfrågan på investeringar i artificiell intelligens bidrar till högre lånekostnader.
Men tillgången till kapital är inget större problem för tillväxtmarknaderna.
Det säger Världsbankens chef Ajay Banga i en intervju.
Går till traditionell infrastruktur
Världsbanken mobiliserade 112 miljarder dollar under förra året, omkring tre gånger så mycket som för tre år sedan, enligt Banga.
” är inte riktigt ett problem”, säger han till CNBC.
Han medger att investerare kan känna oro över finansieringsmodellerna inom AI-sektorn, bland annat när det gäller så kallad cirkulär finansiering, där bolag inom samma ekosystem finansierar varandra.
Det finns också frågor kring hur hållbara affärsmodellerna är på längre sikt.
Men enligt Banga möter tillväxtmarknaderna inte samma tveksamhet från investerare.
Där går investeringarna i högre grad till traditionell infrastruktur, som vägar och broar, snarare än till de storskaliga AI-satsningar som präglar många utvecklade ekonomier.
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Olika kapitalbehov
Tillväxtländerna tittar också på mindre tillämpningar av AI, medan rikare länder i större utsträckning söker finansiering för omfattande tekniksatsningar.
Enligt Banga innebär skillnaderna att kapitalbehoven ser helt olika ut.
Han framhåller även att det privata kapital som Världsbanken förmedlar inte går direkt till regeringar. Därmed kan banken i viss mån undvika risker kopplade till statsskulder och stigande obligationsräntor i enskilda länder.
Samtidigt uttrycker Banga fortsatt optimism om AI-teknikens ekonomiska potential.
”Jag tror fortfarande att AI kommer att vara omvälvande och lönsamt. Men utvecklingen kommer att möta hinder och att ingen vet när nästa bakslag kommer”, säger han.
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Räntebesked väntar
Uttalandena kommer inför en rad räntebesked från centralbanker runt om i världen.
Beslutsfattare och ekonomer försöker bedöma hur AI:s snabba spridning påverkar efterfrågan på kapital, räntor och sysselsättning.
Världsbanken grundades 1944 och arbetar med att minska fattigdom och främja ekonomisk utveckling genom finansiering och internationella samarbeten.
Innan Banga tillträdde som bankens chef var han vice ordförande för riskkapitalbolaget General Atlantic och vd för betalningsföretaget Mastercard.
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