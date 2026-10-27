Ex-polisen startar hemligt AI-bolag – med svenskt riskkapital

Den tidigare brittiske polischefen Steven Richardson har tagit in kapital från flera framstående riskkapitalbolag för att bygga ett AI-företag riktat till polismyndigheter.

Hans nystartade bolag 22one värderas till närmare 400 miljoner dollar.

Bland investerarna finns de amerikanska riskkapitalbolagen Sequoia, General Catalyst och Lux Capital samt svenska Creandum.

Har jobbat på Palantir

Det framgår av uppgifter till Financial Times från personer med insyn i verksamheten.

22one är baserat i Storbritannien och befinner sig i ett tidigt skede. Bolaget har ännu ingen offentlig verksamhetspresentation, utan endast en webbplats med ordet ”investigate”.

Enligt personer med insyn ska företaget utveckla AI-verktyg som hjälper poliser att arbeta effektivare och påskynda utredningar.

Steven Richardson arbetade fram till 2021 som detective chief superintendent vid Merseyside Police i nordvästra England, som bland annat ansvarar för Liverpoolområdet.

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Efter sin tid inom polisen arbetade han på Amazon Web Services, där han ansvarade för polisverksamheten i Storbritannien, och därefter på teknikbolaget Palantir.

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