AI vinner mark i en rad olika sektorer, även i säkerhetsbranschen. Den har en före detta polistopp i Storbritannien tagit fasta på.
Ex-polisen startar hemligt AI-bolag – med svenskt riskkapital
Den tidigare brittiske polischefen Steven Richardson har tagit in kapital från flera framstående riskkapitalbolag för att bygga ett AI-företag riktat till polismyndigheter.
Hans nystartade bolag 22one värderas till närmare 400 miljoner dollar.
Bland investerarna finns de amerikanska riskkapitalbolagen Sequoia, General Catalyst och Lux Capital samt svenska Creandum.
Har jobbat på Palantir
Det framgår av uppgifter till Financial Times från personer med insyn i verksamheten.
22one är baserat i Storbritannien och befinner sig i ett tidigt skede. Bolaget har ännu ingen offentlig verksamhetspresentation, utan endast en webbplats med ordet ”investigate”.
Enligt personer med insyn ska företaget utveckla AI-verktyg som hjälper poliser att arbeta effektivare och påskynda utredningar.
Steven Richardson arbetade fram till 2021 som detective chief superintendent vid Merseyside Police i nordvästra England, som bland annat ansvarar för Liverpoolområdet.
Efter sin tid inom polisen arbetade han på Amazon Web Services, där han ansvarade för polisverksamheten i Storbritannien, och därefter på teknikbolaget Palantir.
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Vill använda AI mer
Richardson var också med och grundade Riven, ett företag som utvecklade verktyg för att maskera känsliga uppgifter i dokument och söka igenom data.
Tekniken användes av brittiska polismyndigheter. Riven har sedan dess sålts.
Satsningen kommer samtidigt som den brittiska regeringen vill öka användningen av AI inom landets polisväsende.
I juni inrättades PoliceAI, en organisation med uppdrag att utveckla, testa och införa tekniken.
Regeringen bedömer att tidsbesparingarna kan motsvara kapaciteten hos 3 000 ytterligare poliser, utöver de omkring 145 000 som redan tjänstgör i England och Wales.
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Söker egna lösningar
Samtidigt växer motståndet mot vissa amerikanska teknikleverantörer. Brittiska myndigheter vill i högre grad använda inhemskt utvecklade lösningar, skriver CityAM.
En specialenhet för regionala polisinsatser har avslutat ett pilotprojekt med Palantir, och Londons borgmästare Sadiq Khan stoppade ett föreslaget tvåårigt kontrakt värt 50 miljoner pund mellan bolaget och Metropolitan Police.
Användningen av AI inom polisen väcker även frågor om rättssäkerhet. I Derbyshire pågår en brottsutredning efter misstankar om att en polis använt AI-chattbotar för att göra bevismaterial i domstol mer belastande för den tilltalade.
22one och de namngivna investerarna har avböjt att kommentera uppgifterna.
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