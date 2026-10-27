Oron för en AI-bubbla på börsen har tryckt ner aktiekurserna ett tag. Men under tisdagen var Asien-börserna på väg uppåt med förnyad kraft.
AI-uppgång i Asien – techaktierna studsar tillbaka efter oron
Teknikaktier i Asien steg kraftigt på tisdagen efter att AI-bolaget Anthropics börsansökan stärkt investerarnas förtroende för sektorns tillväxtmöjligheter.
Uppgifter om snabbt växande intäkter och en stor kassa har gett nytt stöd åt aktier kopplade till utvecklingen av artificiell intelligens.
Sydkoreas Kospi-index, med stor exponering mot tekniksektorn, steg som mest nästan 5 procent innan uppgången mattades av till omkring 3 procent, skriver Financial Times.
Minskat oron
Minnestillverkarna SK Hynix och Samsung Electronics lyfte med 5,2 respektive 4,2 procent.
I Japan steg Nikkei 225 med 1,7 procent. Investmentbolaget Softbank, som har investerat i OpenAI, var som mest upp 6,7 procent. Aktien har dock tappat mer än en fjärdedel av sitt värde under den senaste månaden.
Uppgången följer på en positiv handelsdag på Wall Street. Nasdaq 100 steg med 1,1 procent på måndagen efter att Anthropic offentliggjort dokument inför en planerad börsnotering.
Underlaget visade kraftigt växande intäkter under årets första halvår och en kassa på 112 miljarder dollar.
Enligt investerare har uppgifterna bidragit till att minska oron för att de enorma investeringarna i AI-utveckling inte ska kunna omsättas i tillräckliga intäkter.
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Stort intresse för Asien
Florian Ielpo, portföljförvaltare på Lombard Odier Investment Managers, bedömer att intäkterna är ett av de tydligaste tecknen hittills på att efterfrågan på AI faktiskt omvandlas till försäljning.
Även andra affärer inom sektorn har bidragit till det förbättrade sentimentet. Enligt BNP Paribas har färska överenskommelser kopplade till SpaceX och Meta förstärkt den positiva utvecklingen på marknaden.
Investerare riktar nu särskilt uppmärksamheten mot de asiatiska bolag som kan gynnas av Anthropics expansion.
Sydkoreanska minnestillverkare och taiwanesiska företag i leverantörskedjorna kring Google och Nvidia pekas ut som potentiella vinnare.
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Ska presentera kvartalsrapport
SK Hynix presenterar sina kvartalsresultat på onsdagen, följt av Samsung Electronics på torsdagen. Rapporterna väntas ge ytterligare ledtrådar om efterfrågan på komponenter till AI-industrin, skriver Investing.com.
Utvecklingen var samtidigt blandad på andra håll i Asien. Kinas CSI 300-index föll med 1,3 procent och Hongkongbörsens Hang Seng-index backade 0,7 procent.
I Europa sjönk det breda Stoxx Europe 600 marginellt, medan halvledarutrustningstillverkaren ASML steg med 0,6 procent.
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