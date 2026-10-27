AI-uppgång i Asien – techaktierna studsar tillbaka efter oron

Teknikaktier i Asien steg kraftigt på tisdagen efter att AI-bolaget Anthropics börsansökan stärkt investerarnas förtroende för sektorns tillväxtmöjligheter.

Uppgifter om snabbt växande intäkter och en stor kassa har gett nytt stöd åt aktier kopplade till utvecklingen av artificiell intelligens.

Sydkoreas Kospi-index, med stor exponering mot tekniksektorn, steg som mest nästan 5 procent innan uppgången mattades av till omkring 3 procent, skriver Financial Times.

Minskat oron

Minnestillverkarna SK Hynix och Samsung Electronics lyfte med 5,2 respektive 4,2 procent.

I Japan steg Nikkei 225 med 1,7 procent. Investmentbolaget Softbank, som har investerat i OpenAI, var som mest upp 6,7 procent. Aktien har dock tappat mer än en fjärdedel av sitt värde under den senaste månaden.

Uppgången följer på en positiv handelsdag på Wall Street. Nasdaq 100 steg med 1,1 procent på måndagen efter att Anthropic offentliggjort dokument inför en planerad börsnotering.

Underlaget visade kraftigt växande intäkter under årets första halvår och en kassa på 112 miljarder dollar.

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Enligt investerare har uppgifterna bidragit till att minska oron för att de enorma investeringarna i AI-utveckling inte ska kunna omsättas i tillräckliga intäkter.

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