Bostäder gör inte längre hushållen rika – nu är det börsen som gäller

Aktier håller på att ta över bostädernas roll som den viktigaste källan till hushållens förmögenheter.

Utvecklingen är särskilt tydlig i USA, där värdet på hushållens aktieinnehav i juli för första gången sedan andra världskriget översteg värdet på bostäder, enligt Goldman Sachs.

Förändringen innebär ett tydligt brott mot utvecklingen under de senaste decennierna.

Aktier har gett bättre avkastning

Under lång tid har bostadsägande varit en central väg till ekonomisk trygghet i bland annat Storbritannien, USA, Kanada och Australien.

Men stigande bostadspriser och höga räntor har gjort det allt svårare för yngre hushåll att köpa bostad, skriver The Economist.

Under 2025 ökade den globala hushållsförmögenheten med omkring 40 000 miljarder dollar.

Av ökningen kom 57 procent från aktier, medan endast 15 procent kom från fastigheter, enligt McKinsey Global Institute.

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Under de föregående 25 åren stod fastigheter i genomsnitt för 52 procent av förmögenhetsökningen, jämfört med 26 procent för aktier.

Utvecklingen märks tydligt bland yngre amerikaner. Andelen 25-åringar som placerar pengar på investeringskonton ökade sex gånger mellan 2015 och 2024, enligt JPMorgan Chase.

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