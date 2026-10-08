Det fanns en tid när inträdet på bostadsmarknaden var den största källan till värdeökning. Men så ser det inte ut för dagens unga.
Bostäder gör inte längre hushållen rika – nu är det börsen som gäller
Aktier håller på att ta över bostädernas roll som den viktigaste källan till hushållens förmögenheter.
Utvecklingen är särskilt tydlig i USA, där värdet på hushållens aktieinnehav i juli för första gången sedan andra världskriget översteg värdet på bostäder, enligt Goldman Sachs.
Förändringen innebär ett tydligt brott mot utvecklingen under de senaste decennierna.
Aktier har gett bättre avkastning
Under lång tid har bostadsägande varit en central väg till ekonomisk trygghet i bland annat Storbritannien, USA, Kanada och Australien.
Men stigande bostadspriser och höga räntor har gjort det allt svårare för yngre hushåll att köpa bostad, skriver The Economist.
Under 2025 ökade den globala hushållsförmögenheten med omkring 40 000 miljarder dollar.
Av ökningen kom 57 procent från aktier, medan endast 15 procent kom från fastigheter, enligt McKinsey Global Institute.
Under de föregående 25 åren stod fastigheter i genomsnitt för 52 procent av förmögenhetsökningen, jämfört med 26 procent för aktier.
Utvecklingen märks tydligt bland yngre amerikaner. Andelen 25-åringar som placerar pengar på investeringskonton ökade sex gånger mellan 2015 och 2024, enligt JPMorgan Chase.
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Högre priser på bostäder
Banken kopplar utvecklingen till de höga kostnaderna på bostadsmarknaden, som gör det svårare för unga att komma in på marknaden.
Samtidigt väntas bostadspriserna utvecklas betydligt långsammare framöver. Moody’s Analytics bedömer att amerikanska bostadspriser i genomsnitt kommer att stiga med 2,1 procent per år mellan 2026 och 2035.
Under det föregående decenniet var den årliga ökningen omkring fem procent.
I Storbritannien är situationen ännu tydligare. Den genomsnittliga bostaden är i dag mindre värd i reala termer än den var för två decennier sedan.
Även politiken har börjat förändras. Flera länder har minskat skatteförmåner och subventioner som tidigare bidragit till att driva upp bostadspriserna.
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Mer beroende av börsen
I Storbritannien har nya regler stärkt hyresgästers ställning, medan Kanada har begränsat utländska bostadsköp, skriver Moneysense.
Förskjutningen från fastigheter till aktier kan minska risken för en ny bostadsdriven finanskris.
Samtidigt innebär det att hushållens förmögenheter blir mer beroende av börsen, där kraftiga prisfall kan ske betydligt snabbare än på bostadsmarknaden.
För yngre generationer innebär utvecklingen också ett förändrat synsätt på bostadsägande.
Den tidigare uppfattningen att en bostad nästan automatiskt leder till ekonomisk trygghet är inte längre lika självklar.
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