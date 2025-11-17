Våld och kidnappningar mot kryptomiljardärer exploderar

Den alarmerande trenden har fått kryptomiljardärer att söka allt från personligt skydd till specialförsäkringar för att skydda sig mot så kallade ”wrench attacks”, skriver New York Times.

Uttrycket kommer från en välspridd tecknad serie där en tjuvs teknik för att stjäla kryptovaluta är enkel: hot om våld tills offret ger upp sitt lösenord.

Brutala metoder i växande trend

Fallen har varit uppmärksammade världen över. I Frankrike hittades fadern till en kryptoinfluencer bunden, misshandad och övertäckt med bensin i bagageluckan på en angripares bil, skriver BBC.

I Minnesota höll tjuvar en familj som gisslan i nio timmar och krävde tillgång till 8 miljoner dollar i kryptovaluta, skrev ABC News.

I januari kidnappades David Balland, medgrundare av kryptoföretaget Ledger, tillsammans med sin fru från deras hem i Frankrike. Angriparna skar av ett av Ballards fingrar och cirkulerade en bild av det stympade fingret, vilket krävde lösensumma i kryptovaluta, rapporterade Reuters.

Paret hittades efter 48 timmar och en del av lösensumman hade betalats.

NBC News har identifierat 67 fall av kryptorelaterade kidnappningar i 44 länder på alla kontinenter utom Antarktis. Antalet har ökat varje år sedan 2019.