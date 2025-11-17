Realtid
Våld och kidnappningar mot kryptomiljardärer exploderar

William Duplessie är åtalad för att kidnappa och tortera en man för hans kryptovaluta. (Foto: Jefferson Siegel / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Över 60 fall av kidnappning, tortyr och utpressning riktade mot kryptoinvesterare eller deras familjer har rapporterats globalt under 2025. En oroande ökning som skakat en redan paranoid bransch.

Den alarmerande trenden har fått kryptomiljardärer att söka allt från personligt skydd till specialförsäkringar för att skydda sig mot så kallade ”wrench attacks”, skriver New York Times.

Uttrycket kommer från en välspridd tecknad serie där en tjuvs teknik för att stjäla kryptovaluta är enkel: hot om våld tills offret ger upp sitt lösenord.

Brutala metoder i växande trend

Fallen har varit uppmärksammade världen över. I Frankrike hittades fadern till en kryptoinfluencer bunden, misshandad och övertäckt med bensin i bagageluckan på en angripares bil, skriver BBC.

I Minnesota höll tjuvar en familj som gisslan i nio timmar och krävde tillgång till 8 miljoner dollar i kryptovaluta, skrev ABC News.

I januari kidnappades David Balland, medgrundare av kryptoföretaget Ledger, tillsammans med sin fru från deras hem i Frankrike. Angriparna skar av ett av Ballards fingrar och cirkulerade en bild av det stympade fingret, vilket krävde lösensumma i kryptovaluta, rapporterade Reuters.

Paret hittades efter 48 timmar och en del av lösensumman hade betalats.

NBC News har identifierat 67 fall av kryptorelaterade kidnappningar i 44 länder på alla kontinenter utom Antarktis. Antalet har ökat varje år sedan 2019.

Följer bitcoinpriset

Bakgrunden är tydlig: bitcoinprisets rekordrusning. Kryptovalutan nådde 126 000 dollar i november, enligt vilket skapat en ny generation miljonärer och miljardärer. Många utan personligt skydd.

Forskning från University College London visar en direkt koppling mellan antalet attacker och bitcoinprisets utveckling, skriverr NBC News.

Blockkedjeanalysföretaget Chainalysis uppskattar att 2025 kan få dubbelt så många fysiska attacker som det näst högsta året någonsin.

Kryptovalutans natur gör den särskilt attraktiv för kidnappare. Till skillnad från banköverföringar kräver kryptotransaktioner ingen godkännande från finansinstitut, de är omedelbara och oåterkalleliga.

Försäkringar och självförsvar

Branschen har reagerat. Flera internationella försäkringsbolag utvecklar nu specialprodukter för förmögna kryptoinvesterare.

Den globala marknaden för kidnappnings- och lösensummaförsäkringar uppskattades 2024 till drygt 1,1 miljarder kronor och väntas fördubblas till över 2,1 miljarder fram till 2033.

Försäkringarna kan täcka allt från lösensummor till kostnader för förhandlare, juridiskt stöd och psykologhjälp.

Samtidigt har säkerhetsföretag börjat erbjuda workshops i ”counter-kidnapping”. På en sådan session i Lugano, Schweiz, lärde sig investerare allt från att gnaga sig ur plastbuntband till att undvika att skryta om sina Lamborghini på sociala medier, rapporterar New York Times.

”Vi har en växande epidemi av fysiskt våld mot kryptofolk. Vi är uppe i en kidnappning och utpressning per vecka. Det är ganska brutalt.”, säger Alena Vranova, arrangör av workshopen, till tidningen.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

