Utdelningsrekord på börsen – här är de som delar ut mest

Totalt väntas 256 miljarder kronor delas ut på Stockholmsbörsen 2026, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år, skriver Dagens PS som också listar bolagens utdelningar.

Tre fjärdedelar av bolagen på OMXS30-listan höjer sina utdelningar, visar en sammanställning från EFN.

Banker toppar

Handelsbanken toppar listan med en utdelning på nära 35 miljarder kronor, följt av Swedbank på 34 miljarder. De två storbankerna erbjuder också högst direktavkastning med 12,5 respektive 8,5 procent.

Efter fem år i topp petas Volvo ned till tredje plats. Lastbilsjätten sänker utdelningen med drygt 11 miljarder kronor men skiftar ändå ut 26 miljarder till aktieägarna.