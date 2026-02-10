10 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Utdelningsrekord på börsen – här är de som delar ut mest

Miljarder ska delas ut på Stockholmsbörsen. De här bolagen kommer dela ut. (Foto: AlphaTradeZone / Pexels)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 feb. 2026Publicerad: 10 feb. 2026

Svenska aktieägare kan se fram emot ett guldregn när börsens storbolag öppnar pengakranen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Guld
Börs & finans

Kan bli Sveriges största guldgruva: ”Gåshud”

10 feb. 2026
usa
Makro

Amerikanska motorn stannar – under årets viktigaste månad

10 feb. 2026
Sveriges ekonomi
Makro

Svenskarna överraskar: Viktig signal för ekonomin

10 feb. 2026
Saabs vd Micael Johansson. Rusningen i hans aktie har inte bara gjort många småsparare rika - den här också bidragit till att förändra Wallenbergarnas Investor det senaste decenniet.
Börs & finans

Så har Saab förändrat Investor

10 feb. 2026
Börs & finans

Miljardsmäll för LKAB: Valutaproblem och Kirunakaos tynger resultatet

10 feb. 2026

Totalt väntas 256 miljarder kronor delas ut på Stockholmsbörsen 2026, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år, skriver Dagens PS som också listar bolagens utdelningar.

Tre fjärdedelar av bolagen på OMXS30-listan höjer sina utdelningar, visar en sammanställning från EFN.

Missa inte: Här är svenska bolagen som aldrig slutat dela ut. Realtid

Banker toppar

Handelsbanken toppar listan med en utdelning på nära 35 miljarder kronor, följt av Swedbank på 34 miljarder. De två storbankerna erbjuder också högst direktavkastning med 12,5 respektive 8,5 procent.

Läs även: Volvo: Ingen utdelning och miljarder borta – ”dags att vakna upp”

Efter fem år i topp petas Volvo ned till tredje plats. Lastbilsjätten sänker utdelningen med drygt 11 miljarder kronor men skiftar ändå ut 26 miljarder till aktieägarna.

ANNONS

Skanska ökar mest i procent

ANNONS

Den största procentuella höjningen står Skanska för med 85 procent, medan Atlas Copco gör den största höjningen i kronor, nära 10 miljarder tack vare en extrautdelning på 2 kronor per aktie.

Missa inte: Bankaktierna med högst utdelning 2026

Bland övriga höjare märks Tele2 och Saab med ökningar på 65 respektive 20 procent. Boliden återinför utdelning efter fjolårets uppehåll och delar ut 3,1 miljarder kronor.

Inkluderas aktieåterköp ökar avkastningen ytterligare. Ericssons återköpsprogram på 15 miljarder kronor höjer bolagets direktavkastning från 3 till 7,5 procent.

Utdelningar 2026

ANNONS
ANNONS

Siffrorna är hämtade via Avanza. Notera att alla rapporter och besked om utdelningar inte ännu offentliggjorts, varvid dessa uteblir från listan.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsenStockholmsbörsenUtdelningar
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS