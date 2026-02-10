Svenska aktieägare kan se fram emot ett guldregn när börsens storbolag öppnar pengakranen.
Utdelningsrekord på börsen – här är de som delar ut mest
Totalt väntas 256 miljarder kronor delas ut på Stockholmsbörsen 2026, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år, skriver Dagens PS som också listar bolagens utdelningar.
Tre fjärdedelar av bolagen på OMXS30-listan höjer sina utdelningar, visar en sammanställning från EFN.
Banker toppar
Handelsbanken toppar listan med en utdelning på nära 35 miljarder kronor, följt av Swedbank på 34 miljarder. De två storbankerna erbjuder också högst direktavkastning med 12,5 respektive 8,5 procent.
Efter fem år i topp petas Volvo ned till tredje plats. Lastbilsjätten sänker utdelningen med drygt 11 miljarder kronor men skiftar ändå ut 26 miljarder till aktieägarna.
Skanska ökar mest i procent
Den största procentuella höjningen står Skanska för med 85 procent, medan Atlas Copco gör den största höjningen i kronor, nära 10 miljarder tack vare en extrautdelning på 2 kronor per aktie.
Bland övriga höjare märks Tele2 och Saab med ökningar på 65 respektive 20 procent. Boliden återinför utdelning efter fjolårets uppehåll och delar ut 3,1 miljarder kronor.
Inkluderas aktieåterköp ökar avkastningen ytterligare. Ericssons återköpsprogram på 15 miljarder kronor höjer bolagets direktavkastning från 3 till 7,5 procent.
Utdelningar 2026
- ABB: 1,36%, totalt 11,31 kronor
- AFRY: 4,40%, totalt 6,00 kronor
- Alfa Laval: 1,76%, totalt 9,00 kronor
- Apotea: 0,99%, totalt 0,60 kronor
- Assa Abloy B: 1,63%, totalt 6,40 kronor
- Atlas Copco A: 1,58%, totalt 5,00 kronor
- Atlas Copco B: 1,83%, totalt 5,00 kronor
- Avanza Bank Holding: 3,54%, totalt 12,75 kronor
- Axfood: 2,65%, totalt 9 kronor
- Betsson B: 7,66%, totalt 7,13 kronor
- Bilia A: 4,53%, totalt 6,00 kronor
- Boliden: 1,70%, totalt 11,00 kronor
- Cibus Nordic Real Estate: 6,35%, totalt 10,32 kronor
- Clas Ohlson B: 2,09%, totalt 7,00 kronor
- Cloetta: 2,89%, totalt 1,40 kronor
- Corem Property Group A: 2,27%, totalt 0,10 kronor
- Corem Property Group B: 2,55%, totalt 0,10 kronor
- Corem Property Group D: 8,39%, totalt 0,10 kronor
- Corem Property Group Pref: 8,35%, totalt 0,10 kronor
- Creades A: 2,25%, totalt 1,60 kronor
- Electrolux Professional B: 1,52%, totalt 0,95 kronor
- Elekta B: 4,38%, totalt 2,40 kronor
- EQT: 1,56%, totalt 5,40 kronor
- Ericsson A: 2,96%, totalt 3,00 kronor
- Ericsson B: 2,98%, totalt 3,00 kronor
- Essity A: 3,17%, totalt 8,75 kronor
- Essity B: 3,18%, totalt 8,75 kronor
- H&M B: 3,88%, totalt 7,10 kronor
- Handelsbanken A: 5,62%, totalt 17,50 kronor
- Handelsbanken B: 3,31%, totalt 17,50 kronor
- Hemnet Group: 1,40%, totalt 1,90 kronor
- Hexagon B: 1,55%, totalt 1,51 kronor
- Holmen A: 2,70%, totalt 9,50 kronor
- Holmen B: 2,68%, totalt 9,50 kronor
- Humana: 3,17%, totalt 1,35 kronor
- Husqvarna A: 2,85%, totalt 1,25 kronor
- Husqvarna B: 2,83%, totalt 1,25 kronor
- Industrivärden A: 1,78%, totalt 8,75 kronor
- Industrivärden C: 1,78%, totalt 8,75 kronor
- Investor A: 1,55%, totalt 5,60 kronor
- Investor B: 1,54%, totalt 5,50 kronor
- NCC A: 3,93%, totalt 11,00 kronor
- NCC B: 3,92%, totalt 11,00 kronor
- New Wave B: 3,14%, totalt 3,00 kronor
- Nokia: 2,42%, totalt 1,51 kronor
- Nordea bank: 5,68%, totalt 10,37 kronor
- Nordnet: 2,83%, totalt 8,60 kronor
- NP3 Fastigheter: 3,40%, totalt 6,40 kronor
- NP3 Fastigheter Pref: 6,38%, totalt 6,40 kronor
- Nyfosa: 4,31%, totalt 2,80 kronor
- Pandox B: 2,24%, totalt 4,50 kronor
- Paradox Interactive: 4,00%, totalt 5,00 kronor
- Peab B: 3,22%, totalt 3,30 kronor
- SAAB B: 0,36%, totalt 2,40 kronor
- Sagax D: 5,94%, totalt 3,50 kronor
- Sandvik: 1,58%, totalt 6,00 kronor
- SEB A: 4,33%, totalt 11,00 kronor
- SEB C: 4,21%, totalt 11,00 kronor
- Securitas B: 3,38%, totalt 5,30 kronor
- Skanska B: 3,23%, totalt 14,00 kronor
- SKF A: 3,13%, totalt 7,75 kronor
- SKF B: 3,11%, totalt 7,75 kronor
- Spiltan Invest: 1,07%, totalt 4,00 kronor
- SSAB A: 2,58%, totalt 2,00 kronor
- SSAB B: 2,60%, totalt 2,00 kronor
- Stora Enso A: 2,29%, totalt 2,70 kronor
- Stora Enso R: 2,28%, totalt 2,70 kronor
- Svedbergs Group B: 2,28%, totalt 2,00 kronor
- Svolder A: 2,13%, totalt 1,80 kronor
- Svolder B: 3,49%, totalt 1,80 kronor
- Swedbank A: 5,74%, totalt 29,80 kronor
- Tele2 A: 5,80%, totalt 10,50 kronor
- Tele2 B: 5,76%, totalt 10,50 kronor
- Telia Company: 4,69%, totalt 2,05 kronor
- Trelleborg B: 2,07%, totalt 8,00 kronor
- Troax Group: 2,58%, totalt 2,59 kronor
- Volati Pref: 6,35%, totalt 2,00 kronor
- Volvo A: 2,48%, totalt 13,00 kronor
- Volvo B: 2,48%, totalt 13,00 kronor
- Wallenstam B: 1,18%, totalt 0,55 kronor
Siffrorna är hämtade via Avanza. Notera att alla rapporter och besked om utdelningar inte ännu offentliggjorts, varvid dessa uteblir från listan.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
