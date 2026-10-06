Smartare solpaneler är USA:s ess i rockärmen för att utmana den kinesiska dominansen. Men det kommer inte att bli enkelt, menar experter.
USA har tagit fram nya supersolpaneler – hoppas komma ikapp Kina
Sedan några år dominerar Kina den globala marknaden för solceller.
Amerikanska solcellstillverkare hoppas nu att en ny generation solpaneler ska ge USA ett tekniskt försprång.
Den nya tekniken kan samtidigt göra det möjligt att producera betydligt mer el från samma yta.
Har utsatts för intensiva tester
Så kallade tandemsolceller består av flera lager material som tillsammans kan omvandla mer av solljuset till elektricitet.
Tillverkarna räknar med att tekniken kan ge omkring 25 procent mer energi än de vanligaste solpanelerna på marknaden, skriver New York Times.
Flera företag, däribland Tandem PV, First Solar och Hanwha Qcells, uppger att deras produkter närmar sig kommersiell lansering efter tester och certifieringar.
Qcells har testat sina paneler både i laboratorier i Tyskland och på testanläggningar i USA, Australien, Cypern och Sydkorea.
Tester har bland annat omfattat exponering för starkt ljus och extrema väderförhållanden.
Panelerna har utsatts för hagel med hög hastighet för att undersöka om de klarar de påfrestningar som kan uppstå under flera decennier i drift.
Läs mer: Solceller på balkongen ger 2 200 kronor lägre elräkning. Dagens PS
Priserna pressas i Kina
Tillverkarna måste visa att tekniken är tillräckligt hållbar för att övertyga energibolag, investerare och banker.
En av de största utmaningarna är kostnaden. Tandemsolceller kan enligt vissa uppskattningar bli tre till tre och en halv gånger dyrare än dagens konventionella paneler, som huvudsakligen bygger på ett lager kisel.
Samtidigt pressas priserna på solpaneler av kinesiska tillverkare.
Kina står för omkring 80 procent av den globala solcellsmarknaden genom leveranser av paneler eller komponenter.
Landets dominans har bidragit till att slå ut stora delar av den amerikanska, tyska och japanska tillverkningen under det senaste decenniet.
Läs mer: Solpaneler hetare än någonsin – priset kan stiga i sommar. Realtid
Försökt bygga upp industrin
USA har de senaste åren försökt bygga upp industrin igen genom bland annat tullar och statliga stöd.
Hanwha har investerat miljarder dollar i produktionsanläggningar i Georgia, medan First Solar har satsat stort på forskning kring tunnfilmsteknik som kan användas i tandemceller, enligt PV Magazine.
Tekniken kan också få betydelse när efterfrågan på elektricitet ökar, bland annat från datacenter kopplade till utvecklingen av artificiell intelligens.
Genom högre effektivitet kan samma mängd el produceras på mindre markyta.
USA:s solkraft stod för nära nio procent av landets elproduktion 2025, jämfört med tre procent 2020, enligt Climatecentral.
Läs mer: Barbie-hajpen har gått över – nu pressas Mattel att sälja hela bolaget. Realtid