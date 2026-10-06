USA har tagit fram nya supersolpaneler – hoppas komma ikapp Kina

Sedan några år dominerar Kina den globala marknaden för solceller.

Amerikanska solcellstillverkare hoppas nu att en ny generation solpaneler ska ge USA ett tekniskt försprång.

Den nya tekniken kan samtidigt göra det möjligt att producera betydligt mer el från samma yta.

Har utsatts för intensiva tester

Så kallade tandemsolceller består av flera lager material som tillsammans kan omvandla mer av solljuset till elektricitet.

Tillverkarna räknar med att tekniken kan ge omkring 25 procent mer energi än de vanligaste solpanelerna på marknaden, skriver New York Times.

Flera företag, däribland Tandem PV, First Solar och Hanwha Qcells, uppger att deras produkter närmar sig kommersiell lansering efter tester och certifieringar.

Qcells har testat sina paneler både i laboratorier i Tyskland och på testanläggningar i USA, Australien, Cypern och Sydkorea.

ANNONS

Tester har bland annat omfattat exponering för starkt ljus och extrema väderförhållanden.

Panelerna har utsatts för hagel med hög hastighet för att undersöka om de klarar de påfrestningar som kan uppstå under flera decennier i drift.

Läs mer: Solceller på balkongen ger 2 200 kronor lägre elräkning. Dagens PS