Barbie-hajpen har gått över – nu pressas Mattel att sälja hela bolaget

Leksakstillverkaren Mattel möter ökande press från en storägare att överväga en försäljning av bolaget.

Det kommer samtidigt som företaget kämpar med svag försäljning och försämrad lönsamhet.

Ariel Investments, en stor aktieägare i Mattel, anser att bolaget bör undersöka möjligheten att säljas till en lämplig köpare.

Har haft svårt att vända utvecklingen

Investeraren pekar bland annat på att en strategisk köpare skulle kunna vara beredd att betala en betydande premie jämfört med dagens aktiekurs, skriver CNBC.

Alternativen som lyfts fram omfattar bland annat försäljning av större tillgångar, en sammanslagning eller en fullständig försäljning av bolaget.

Potentiella köpare kan enligt Ariel Investments finnas både bland underhållningsbolag och riskkapitalbolag.

Mattel, som bland annat äger varumärkena Barbie och Hot Wheels, har haft svårt att vända utvecklingen efter flera år med svagare efterfrågan på Barbie och andra leksaker.

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