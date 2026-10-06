För tre år sedan rådde Barbie-feber i stora delar av världen tack vare en Hollywood-film om dockan. Men nu ser det tuffare ut för Mattel.
Barbie-hajpen har gått över – nu pressas Mattel att sälja hela bolaget
Leksakstillverkaren Mattel möter ökande press från en storägare att överväga en försäljning av bolaget.
Det kommer samtidigt som företaget kämpar med svag försäljning och försämrad lönsamhet.
Ariel Investments, en stor aktieägare i Mattel, anser att bolaget bör undersöka möjligheten att säljas till en lämplig köpare.
Har haft svårt att vända utvecklingen
Investeraren pekar bland annat på att en strategisk köpare skulle kunna vara beredd att betala en betydande premie jämfört med dagens aktiekurs, skriver CNBC.
Alternativen som lyfts fram omfattar bland annat försäljning av större tillgångar, en sammanslagning eller en fullständig försäljning av bolaget.
Potentiella köpare kan enligt Ariel Investments finnas både bland underhållningsbolag och riskkapitalbolag.
Mattel, som bland annat äger varumärkena Barbie och Hot Wheels, har haft svårt att vända utvecklingen efter flera år med svagare efterfrågan på Barbie och andra leksaker.
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Tufft för aktien
Aktien har fallit omkring 19 procent sedan årsskiftet.
Försäljningsdiskussionerna kommer samtidigt som Mattel genomför ett ledarskifte.
Roger Lynch utsågs i september till ny vd och styrelseordförande efter Ynon Kreiz, som hade lett bolaget i åtta år, skriver New York Times.
Trycket på Mattel ökade ytterligare förra veckan när varumärkesbolaget Authentic Brands visade intresse för att köpa företaget.
Enligt rapporter kan ett sådant bud vara värt omkring 6 miljarder dollar. Mattels aktie steg då omkring 20 procent.
Mattel fick ett stort kommersiellt uppsving genom Barbie-filmen 2023, men har därefter haft svårt att omsätta framgången i en varaktig vändning för leksaksverksamheten.
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